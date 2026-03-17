Del pienso para patos a la 'ITV de los árboles': la gestión invisible de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó la pasada semana el Plan Anual de Contratación para 2026, un documento que organiza el calendario con las grandes inversiones municipales —limpieza, servicios urbanos o infraestructuras—, pero que también deja ver otra capa menos visible de la gestión de la ciudad: la que sostiene el día a día.

Más allá del volumen de las grandes licitaciones, el plan desglosa contratos de menor cuantía, pero esenciales para el funcionamiento cotidiano del municipio. Es ahí donde aparece la microgestión del espacio público, con actuaciones que van desde el control de fauna hasta la gestión del arbolado o la salud ambiental.

En ese nivel conviven intervenciones muy concretas —como alimentar patos o esterilizar gatos— con proyectos de mayor escala como el futuro Centro Municipal de Protección Animal, que supera los cinco millones de euros.

Gatos ferales, aves y hasta gallinas: la fauna urbana entra en contrato

Dentro del bloque de biodiversidad urbana, el plan incluye un contrato de 37.200 euros para la esterilización de gatos ferales, una herramienta clave para contener el crecimiento de colonias felinas en distintos barrios. Solo en 2025, el área de Salud Pública realizó 509 intervenciones de este tipo.

A esta línea se suma un servicio de control de aves en espacios públicos, con un presupuesto de 59.700 euros, orientado a limitar la presencia de especies cuya concentración genera problemas de salubridad o convivencia. El fenómeno no es menor. En barrios como Cruz de Piedra, la presencia de gallos y gallinas ha generado quejas vecinales.

El plan incorpora además una partida poco habitual en la contratación pública: 29.700 euros para el suministro de piensos destinados a patos y peces, destinados a la alimentación de fauna en entornos municipales con láminas de agua.

El riesgo del arbolado: casi 355.000 euros para inspecciones urgentes

La biodiversidad urbana no se limita a la fauna. También incluye el estado del patrimonio vegetal.

El documento prevé un servicio de inspección urgente de arbolado y paleras por 354.967,08 euros, una 'ITV de los árboles' enfocada a evaluar el estado de ejemplares municipales y reducir el riesgo de caídas en la vía pública.

Se trata de uno de los frentes más sensibles de la gestión urbana. Los episodios de caída de árboles durante temporales o rachas de viento han situado el mantenimiento del arbolado en el centro del debate sobre seguridad en el espacio público.

Huertos urbanos y El Pambaso: un contrato ambiental de 4,4 millones

Frente a estas actuaciones puntuales, el plan incorpora también contratos de mayor alcance dentro de la política ambiental.

Destaca el servicio de dinamización en sostenibilidad y educación ambiental, valorado en 4.470.452 euros, que incluye programas de dinamización, labores agrícola-forestales y el mantenimiento de infraestructuras como los huertos urbanos y el Centro de Recursos Ambientales El Pambaso.

Mapa de Google Maps con la Ubicación de El Pambaso en Las Palmas de Gran Canaria

Este contrato concentra en un único paquete actuaciones que hasta ahora se desarrollaban de forma dispersa, reforzando la estructura de la política ambiental municipal.

Un centro animal de 5,8 millones y medio millón en biocidas

La mayor inversión del bloque aparece en infraestructuras: la construcción del nuevo Centro Municipal de Protección Animal (CEMPA), con un presupuesto de 5.846.977,60 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La instalación está llamada a convertirse en el eje de la gestión municipal de animales abandonados o en situación de protección.

Junto a esta actuación, el plan incluye también medidas de impacto directo en la salud pública. Entre ellas, el suministro de productos biocidas por 524.271,84 euros, destinado a campañas de control de plagas en el conjunto del municipio.