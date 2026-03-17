Las flexiones de Carolina Darias en el Parque de El Rincón: "Queremos una ciudad más saludable"

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, no pudo evitar retar su fuerza física con algunas flexiones y dominadas, en las nuevas instalaciones de calistenia del Parque de El Rincón. Acompañada de la concejala de Deportes, Carla Campoamor, y de algunos de los usuarios, la regidora estrenó las nuevas infraestructuras que han supuesto una inversión de 100.000 euros. Esta iniciativa pretende construir una ciudad "más saludable" e incentivar a los ciudadanos a practicar deporte al aire libre.

En total son 375 metros cuadrados de barras para practicar la calistenia, un deporte que utiliza el propio peso corporal para trabajar la fuerza y resistencia. En este sentido, Darias detalló que es el parque para este tipo entrenamiento más grande de la capital, e inclusive, de Gran Canaria y de toda Canarias. "No solamente por los metros cuadrados que tiene, sino también por las instalaciones, la calidad de las mismas, y los diferentes elementos que tiene para que al aire libre las personas puedan hacer una práctica deportiva, que cada vez está más de moda", afirmó la alcaldesa.

La infraestructura consiste en unas barras de dominadas y elementos de trepa que permiten trabajar la coordinación acrobática y las extremidades superiores. Asimismo, incluye la instalación de una triple barra de flexiones para ejercicios de fortalecimiento y coordinación, así como una estación doble con poste de escalada y anillas de gimnasia, orientada a ejercicios de fuerza y trepa. También cuenta con una estación específica para el tren inferior, diseñada para la realización de ejercicios pliométricos (movimientos rápidos elaborados para aumentar la fuerza) y una estación abdominal con doble inclinación, destinada al fortalecimiento del tren superior del cuerpo.

Un gimnasio al aire libre

El parque es un gimnasio al aire libre completamente gratuito y de aforo libre, por lo que Darias recalcó que es un acercamiento del deporte a toda la ciudadanía: "Nos permiten que toda la gente a pie de barrio pueda realizar deporte".

El usuario y deportista Cristo Acosta aseguró que es un "cambio a mejor" para la comunidad de calistenia en Gran Canaria, y espera que esta inauguración incentive la creación de más parques, no solo en la capital sino en toda la Isla. "Según me han prometido en Las Alcaravaneras habrá otro, al igual que en La Paterna", detalló. Acosta consideró que el principal beneficio de las nuevas instalaciones es su céntrica ubicación al lado del Centro Comercial Las Arenas, que puede facilitar que más personas se interesen por el deporte y la vida saludable.