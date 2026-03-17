El juez valora limitar la libertad de Padrón y Guerra por el 'caso Valka'

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, ha solicitado la adopción de nuevas medidas cautelares para limitar la libertad del exjefe del área de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón, y del empresario Felipe Guerra por el caso Valka.

Ambos han optado por volver a guardar silencio ante el magistrado instructor, Rafael Passaro Cabrera, durante la comparecencia celebrada este martes con motivo de la última ampliación de la querella.

Con esta petición, el representante del Ministerio Público descarta la posibilidad de acordar una medida más gravosa de prisión provisional, la máxima que podía solicitar en este acto.

Declaraciones pendientes

También reclamará limitar la movilidad de la exconcejala Inmaculada Medinay del posterior responsable del área, Sergio González Cubas, cuyas declaraciones están previstas para este viernes.

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia deberá resolver en las próximas horas si acepta la petición del fiscal.

Habrá ampliación.