Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere hombre apuñalado en LPGCEstadio de Gran CanariaBorrasca ThereseCarnaval de MaspalomasDesaparecidas en LPGCUD Las PalmasCanarios en Cuba
instagramlinkedin

El juez valora limitar la libertad de Padrón y Guerra por el 'caso Valka'

El fiscal Anticorrupción pide la retirada del pasaporte y la comparecencia cada 15 días en el juzgado para el empresario y el exjefe de Parques y Jardines

Llegada del empresario Felipe Guerra a los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria por el 'caso Valka'

Llegada del empresario Felipe Guerra a los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria por el 'caso Valka'

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, ha solicitado la adopción de nuevas medidas cautelares para limitar la libertad del exjefe del área de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón, y del empresario Felipe Guerra por el caso Valka.

Ambos han optado por volver a guardar silencio ante el magistrado instructor, Rafael Passaro Cabrera, durante la comparecencia celebrada este martes con motivo de la última ampliación de la querella.

Con esta petición, el representante del Ministerio Público descarta la posibilidad de acordar una medida más gravosa de prisión provisional, la máxima que podía solicitar en este acto.

Declaraciones pendientes

También reclamará limitar la movilidad de la exconcejala Inmaculada Medinay del posterior responsable del área, Sergio González Cubas, cuyas declaraciones están previstas para este viernes.

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia deberá resolver en las próximas horas si acepta la petición del fiscal.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  2. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  3. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  4. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  5. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  6. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  7. ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria
  8. Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta

Muere Vicente, el dueño del bar de Schamann apuñalado cuando cerraba el negocio en Las Palmas de Gran Canaria

Muere Vicente, el dueño del bar de Schamann apuñalado cuando cerraba el negocio en Las Palmas de Gran Canaria

El juez valora limitar la libertad de Padrón y Guerra por el 'caso Valka'

El juez valora limitar la libertad de Padrón y Guerra por el 'caso Valka'

El PP denuncia que Geursa, investigada en el caso Valka, sufre "tensión de tesorería" por impagos del Ayuntamiento

El PP denuncia que Geursa, investigada en el caso Valka, sufre "tensión de tesorería" por impagos del Ayuntamiento

Las flexiones de Carolina Darias en el Parque de El Rincón: "Queremos una ciudad más saludable"

Las flexiones de Carolina Darias en el Parque de El Rincón: "Queremos una ciudad más saludable"

Operación especial en Casablanca I: limpieza intensiva y trabajos en zonas verdes

Operación especial en Casablanca I: limpieza intensiva y trabajos en zonas verdes

Quién es el pregonero de San Lorenzo y qué actos incluye la Semana Santa 2026

Quién es el pregonero de San Lorenzo y qué actos incluye la Semana Santa 2026

Buscan a dos mujeres desaparecidas en Las Palmas de Gran Canaria: cómo colaborar con la Policía Nacional

Buscan a dos mujeres desaparecidas en Las Palmas de Gran Canaria: cómo colaborar con la Policía Nacional

El cadáver hallado en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria está en avanzado estado de descomposición

El cadáver hallado en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria está en avanzado estado de descomposición
Tracking Pixel Contents