Operación especial en Casablanca I: limpieza intensiva y trabajos en zonas verdes
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria despliega un operativo especial en Casablanca I, que incluye limpieza intensiva, desbroce y plantación en la ladera del mirador
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desarrolla esta semana una actuación conjunta de los servicios municipales de Limpieza y Parques y Jardines en el barrio de Casablanca I, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. La intervención se integra en el programa de operativos especiales con el que el Consistorio busca reforzar el mantenimiento ordinario en puntos donde se requiere una atención más intensiva.
Los trabajos fueron supervisados por los concejales Héctor Alemán y Gemma Martínez Soliño, responsables de ambas áreas, junto a la concejala del distrito, Nina Santana, y el edil de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez.
Limpieza intensiva y saneamiento de puntos conflictivos
El Servicio Municipal de Limpieza realiza tareas de retirada de residuos no vegetales, baldeo en el perímetro del área de actuación y limpieza de papeleras. También se actúa en los espacios ocupados por contenedores y en el saneamiento de puntos afectados por vertidos no autorizados.
Desbroce, poda y retirada de restos vegetales
En paralelo, el servicio de Parques y Jardines ejecuta labores de desbroce, poda y limpieza en los espacios verdes municipales, además de retirar restos vegetales en zonas de difícil acceso. El operativo incluye, asimismo, una plantación en la ladera situada sobre el mirador, donde se estudia la colocación de aparatos biosaludables, una petición trasladada por la asociación vecinal.
Balance desde 2023 y próximos barrios
Desde el inicio del programa en 2023, el Ayuntamiento señala que se ha intervenido en 31 zonas de los cinco distritos, con la retirada de más de 45.400 kilos de residuos y 310 toneladas de restos vegetales. En esas actuaciones se han realizado baldeos y desinfecciones con más de 8,2 millones de litros de agua y 865 litros de productos desinfectantes, además de replantar más de un centenar de alcorques y sumar más de un millar de plantas, árboles y arbustos en áreas ajardinadas.
Estas intervenciones corresponden a la sexta fase de las actuaciones especiales simultáneas previstas entre enero y abril. Tras los trabajos en Santa Catalina, La Paterna y Casablanca I, el operativo continuará por los barrios del Barranquillo de Don Zoilo y Almatriche, según la planificación municipal.
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