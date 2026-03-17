Las Palmas de Gran Canaria activa las alertas por vientos y fenómenos costeros por el paso de la borrasca Therese

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por medio del Servicio de Seguridad y Emergencia de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, activa desde este miércoles, 18 de marzo, las alertas por vientos y fenómenos costeros en la ciudad, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

El Consistorio, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, activa el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) para atender cualquier tipo de emergencia que pueda producirse a causa de estas situaciones.

La alerta por fuertes vientos estará activa a partir de las 06:00 horas de este miércoles. La previsión meteorológica indica viento de componente oeste, de intensidad moderada con intervalos de fuerte, que podrá alcanzar y superar los 70 km/h desde primeras horas del día.

Durante la mañana del jueves, el viento rolará progresivamente a suroeste y tenderá a intensificarse, con rachas que podrán superar los 90 km/h. Estas condiciones afectarán principalmente a las zonas más expuestas, como cumbres y medianías altas, además de otros enclaves donde suele producirse la aceleración del viento.

Mientras, la alerta por fenómenos costeros estará activa a partir de las 15:00 horas. La previsión meteorológica apunta a mar combinada del noroeste con alturas significativas entre los 4 y los 5 metros, por lo que se prevé la posible aparición de olas aisladas que podrían alcanzar hasta el doble de esa altura.

Asimismo, se espera una componente importante de viento del suroeste, con fuerza 7 (entre 50 y 61 km/h), junto a un oleaje de período largo, superior a los 12 segundos.

A partir del miércoles, el fenómeno afectará especialmente al norte y noroeste de Gran Canaria. El jueves, la dirección del oleaje incrementará su componente suroeste, lo que provocará una mayor incidencia en las costas abiertas a esta orientación e incluso en zonas del sur y sureste que habitualmente quedan resguardadas del oleaje dominante.

Además, se registrará un coeficiente de marea muy alto durante estos días, con valores de 100 el miércoles y de 105 tanto el jueves como el viernes, en el contexto de mareas equinocciales.

En cuanto a las pleamares, se producirán entre las 12:50 y las 13:15 horas el miércoles; entre las 01:00 y las 01:25 horas y entre las 13:25 y las 13:50 horas el jueves; y entre las 01:35 y las 02:00 horas y entre las 14:00 y las 14:25 horas el viernes.

Ante esta situación, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado la prealerta por riesgo de inundaciones también desde las 15:00 horas.

Además, también se han declarado la prealerta por lluvias y tormentas con aparato eléctrico desde las 07:00 horas de este miércoles.

Recomendaciones

Ante la situación de fuertes vientos, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea una serie de recomendaciones para evitar daños, como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura o caída de cristales. También retirar de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle.

Es importante revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

Se recomienda también no salir de excursión o acampada hasta que no se restablezca la normalidad. También es preferible aplazar los desplazamientos por carretera y, en caso de hacerlos, extremar las precauciones y, siempre que sea posible, usar el transporte público.

Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento, como camiones, furgonetas o vehículos con remolque, corren el riesgo de volcar ante vientos transversales.

Para protegernos, es importante evitar caminar por jardines o zonas arboladas, así como alejarse de muros, casas viejas y andamios, además de letreros luminosos, vallas publicitarias y demás estructuras que puedan ser derribadas por el viento.

Los postes de luz y torres de tensión pueden ser también peligrosos, por lo que es mejor permanecer lejos y avisar al 1-1-2 en caso de riesgo, lo mismo que con las grúas de construcción.

También es aconsejable alejarse de la costa para evitar ser golpeado o arrastrado por la acción de las olas.

Se recomienda circular despacio y con precaución ante la posible presencia de obstáculos en la vía o golpes de viento que puedan hacer perder el control del vehículo, sobre todo en adelantamientos.

Mientras, para prevenir los daños por fenómeno costero, se recomienda proteger la vivienda ante la posible invasión del agua del mar.

Es esencial no situarse en el extremo de muelles o espigones, ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

También evitar la pesca en zonas de riesgo y no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.

Se recomienda no bañarse en playas apartadas o que no se conozcan suficientemente, porque puede haber remolinos locales. Hay que evitar también bañarse en playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.

Evitar realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampar en la playa cuando haya alerta por temporal de mar.

Si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no permanecer cerca del mar ni acercarse, aunque se calme de repente. Si se dispone de embarcación, procurar asegurar su amarre en un lugar resguardado.

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Además, si ve a otras personas en sitios peligrosos, hay que advertirles del peligro. Si se está en tierra y se ve que alguien ha caído al agua, hay que tirarle un cabo con un flotador o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse y avisar inmediatamente al 1-1-2.