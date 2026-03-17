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Las Palmas de Gran Canaria conmemora el centenario del Plus Ultra y su histórico vuelo a Sudamérica

La capital grancanaria ha celebrado el centenario del hidroavión Plus Ultra, que hizo escala en la ciudad, con un acto en la Plaza de Canarias y un amerizaje en el Puerto

Amerizaje con motivo del centenario de la escala del Plus Ultra en LPGC

Amerizaje con motivo del centenario de la escala del Plus Ultra en LPGC

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria conmemora este martes el centenario de la llegada del Plus Ultra, el hidroavión que hizo escala en la ciudad durante el histórico vuelo con el que España logró unir por primera vez por aire la Península con Sudamérica.

La capital grancanaria recuerda así aquel episodio con un acto institucional en la Plaza de Canarias que ha incluido un amerizaje en el Puerto, sobrevuelos militares y el descubrimiento de un monolito en homenaje a una gesta que situó a la Isla en el centro de la aviación de su tiempo.

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