"La parte más difícil": Las Palmas de Gran Canaria afronta la fase final para ser Capital Europea de la Cultura 2031

Las Palmas de Gran Canaria ha conseguido ser finalista a Capital Europea de la Cultura 2031, y ahora, según expresó la alcaldesa, Carolina Darias, "viene la parte más difícil". Primero, la capital tiene que recibir los comentarios del jurado internacional sobre la candidatura y las propuestas culturales que la enmarcan y, posteriormente, ejecutarlas. Es una parte de profundización en las estrategias hasta la deliberación final que tendrá lugar en diciembre. "Tenemos que esperar a que nos den sus indicaciones sobre qué tenemos que implementar, y qué tenemos que seguir avanzando o mejorando", detalló la regidora a los periodistas en la rueda de prensa sobre las nuevas instalaciones de calistenia en El Rincón.

En la fase actual, la capital grancanaria tendrá que elaborar un nuevo 'Bid Book', -el documento que recoge el Programa Artístico y Cultural- con las observaciones del jurado. Posteriormente, será el momento de poner en marcha todas las propuestas planteadas en el informe. "Tenemos que llevar a cabo la concreción de los proyectos e ir trabajando en la gobernanza", concretó Darias. El veredicto final tendrá lugar en diciembre, cuando se conocerá quién será la ciudad española que ostentará el título. Antes, el jurado visitará todas las ciudades finalistas para conocer de primera mano los proyectos.

"Queremos ofrecer a la Unión Europea lo que esta ciudad, toda la Isla y toda Canarias pueden ofrecer", aseguró Carolina Darias

Las Palmas de Gran Canaria ha continuado a la siguiente fase junto a Cáceres, Granada y Oviedo. Cada una de las urbes presentó su proyecto cultural en un encuentro privado, por lo que no se conoce en su totalidad las propuestas del resto de participantes. "No sabemos más de lo que podemos saber a nivel comunicativo, y eso forma parte del proceso también", reflejó Darias.

Desafío a las narrativas tradicionales

Para la alcaldesa, lo más importante es que tanto el equipo como la propuesta están en las "mejores condiciones" para volver a enfrentarse al jurado en diciembre y acreditar la solvencia, el compromiso, la singularidad y la identidad de la candidatura. "Queremos desde Las Palmas de Gran Canaria, con la mayor humildad, pero también con la mayor determinación, ofrecer a la Unión Europea lo que esta ciudad, toda la Isla y toda Canarias pueden ofrecer", destacó Darias.

'Rebelión de la geografía' es la propuesta que ha presentado la capital y que propone imaginar "una ciudad que desafía las narrativas tradiciones" a través de la experimentación cultural, la participación ciudadana y la conciencia insular. La elaboración de la propuesta se ha prolongado en un año de trabajo participativo en el que se ha tenido en cuenta a los colectivos culturales y artísticos. También se llevó a cabo un proceso participativo a través del cual se recogieron 200 propuestas en su página web.

Las tres ciudades que también lograron pasar el corte tendrán que seguir los mismos pasos en esta nueva fase. Por su parte, Cáceres ha presentado 'Transcultura', una propuesta que pone la cultura como motor de transformación social y que toma elementos identitarios del enclave extremeño. En el caso de Granada, la candidatura incluye la creación de nuevos espacios para la innovación cultural, la recuperación de patrimonio histórico y el impulso de infraestructuras para fortalecer el ecosistema creativo. Por último, 'Amabilidá' es el concepto central de la propuesta de Oviedo, que plantea la consolidación de la cultura como eje de desarrollo y la generación de redes culturales en todo el territorio.