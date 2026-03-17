Un poste de parada de guaguas lleva dos semanas tirado a pocos metros de las Casas Consistoriales

En la calle Castillo, en el tramo que conecta las Casas Consistoriales con el Paseo de San José, permanece desde hace aproximadamente dos semanas un poste de parada de guaguas tirado en la vía pública sin que, hasta el momento, haya sido recolocado.

La situación, que puede parecer un detalle menor, llama especialmente la atención porque el punto exacto donde se encuentra el poste caído está a escasos metros del propio Ayuntamiento. Vecinos de la zona señalan que el elemento sigue en el mismo lugar desde hace días, sin que se haya producido ninguna actuación visible para retirarlo o reinstalarlo.

Más allá de la anécdota, la presencia prolongada de este poste en el suelo refleja la necesidad de una revisión rápida del mobiliario urbano, especialmente en áreas céntricas y transitadas. Además de generar una imagen de descuido en pleno casco histórico, el poste podría convertirse en un pequeño obstáculo para peatones.

Los residentes de la zona esperan que el incidente se resuelva con rapidez, ya que bastaría una intervención sencilla para devolver el poste a su lugar y evitar que continúe en el suelo.

A veces son precisamente estos pequeños detalles los que mejor reflejan el estado de mantenimiento de una ciudad. En este caso, la curiosidad es evidente: el desperfecto se encuentra prácticamente a “50 pasos” del propio edificio consistorial, lo que hace aún más llamativo que siga sin solucionarse.