El PP denuncia que Geursa, investigada en el caso Valka, sufre "tensión de tesorería" por impagos del Ayuntamiento

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha advertido de un deterioro de la situación económica de Geursa, sociedad municipal 100% pública vinculada a la gestión urbanística, que atribuye a la reducción de encargos efectivamente recibidos y a los retrasos en los pagos por parte del propio Consistorio.

Encargos aprobados frente a ejecución real

Según expone el PP, en los tres últimos ejercicios se aprobaron encargos por 25.652.658,94 euros, pero Geursa habría terminado recibiendo 15.257.646,39 euros, lo que supone 10.395.012,55 euros menos y una ejecución real del 59,48%. Por anualidades, Delgado detalla que en 2025 se presupuestaron 10.505.178,31 euros y finalmente se recibieron 4.943.873,47; en 2024 se previeron 8.775.496,45 y se ejecutaron 5.185.950,99; y en 2023 se pasó de 6.371.984,18 a 5.127.821,93 euros.

“Estamos ante una empresa municipal a la que no solo le bajan los encargos a la hora de la verdad, sino a la que además su único gran cliente, el Ayuntamiento, le paga tarde y mal”, afirmó Delgado, que considera que esta combinación reduce “el oxígeno financiero” y aumenta la “incertidumbre” sobre el futuro de la sociedad.

Reclamación de deuda por 9 millones

La dirigente popular señaló que el Ayuntamiento ha tenido que dictar recientemente una resolución para tomar conocimiento de una reclamación de deuda exigible de 9.000.429,21 euros a favor de Geursa, correspondiente —según indicó— a prestaciones ya realizadas como medio propio municipal, con el fin de impulsar el pago con cargo a recursos generales del presupuesto municipal.

Personal y tensión de tesorería

Delgado subrayó el peso de los gastos de personal. Geursa contaba con 84 empleados en 2024 y el presupuesto de personal para 2026 ascendería a 5.676.077,42 euros. Añadió que, en los últimos ejercicios, los ingresos reales habrían superado solo ligeramente ese coste: unos 214.000 euros en 2025, unos 356.000 en 2024 y alrededor de 588.000 en 2023. “Cuando una empresa pública ingresa poco más de lo que gasta en sueldos y, encima, su cliente principal se retrasa en los pagos, lo que se genera es una tensión permanente de tesorería”, sostuvo.

Mapa de Google Maps con la Ubicación de la sede de Geursa

Cambios de rumbo en el papel de la sociedad

La portavoz del PP vinculó la situación con los cambios de orientación sobre el papel de Geursa. Recordó que la reforma estatutaria de 2022 amplió su objeto social para asumir nuevas competencias, entre ellas funciones en vivienda —incluida la administración del parque municipal— y en energía. A juicio del PP, el gobierno municipal habría seguido modificando su rol y ahora vuelve a situarla como instrumento para la gestión del parque municipal de vivienda, con una división específica.

Contexto judicial: caso Valka

Delgado enmarcó además el contexto judicial: indicó que Geursa está investigada como persona jurídica en el marco del caso Valka, y mencionó una vista de medidas cautelares prevista para este viernes en la que, según afirmó, se contempla la posibilidad de ingreso en prisión de Inmaculada Medina, exconcejal socialista.

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Crítica al entramado de sociedades municipales

Finalmente, Delgado extendió su crítica al conjunto del entramado municipal y citó la situación de la Sociedad de Promoción, donde —según dijo— la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra la ex presidenta Encarnación Galván, el exgerente, la actual gerente y otra consejera por presuntas irregularidades en contrataciones. “Lo que estamos viendo es que las sociedades públicas carecen de dirección política clara, tienen problemas de control y con cada vez más sombras en su gestión”, concluyó.