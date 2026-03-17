Quién es el pregonero de San Lorenzo y qué actos incluye la Semana Santa 2026

El pueblo capitalino de San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria, dará inicio a su Semana Santa 2026 el próximo sábado 21 de marzo con la lectura del pregón en el templo parroquial. El acto comenzará a las 20:00 horas y estará a cargo de Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, quien toma el relevo del concejal Ignacio Guerra, pregonero de la edición de 2025.

Tras la intervención, la convocatoria incluirá un recital de música sacra del Coro Parroquial Grandes Voces de San Lorenzo, bajo la dirección de la soprano Carmen Rosa Marrero Mujica.

Un perfil ligado a la Semana Santa grancanaria

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1944, Miguel Rodríguez Díaz de Quintana se define como historiador e investigador de temas canarios, con trabajos centrados en ámbitos genealógicos, sociales y religiosos. En el terreno de la religiosidad popular, ha estado vinculado a la trayectoria de la Semana Santa en la isla, especialmente al proceso de recuperación de las manifestaciones externas tras el retroceso vivido en los años setenta.

En el ámbito diocesano, desempeña actualmente responsabilidades vinculadas a la organización y conservación patrimonial: es mayordomo de la ermita del Espíritu Santo y Hermano Mayor de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Buen Fin en ese templo, además de responsable de la procesión municipal del Cristo de la Vera Cruz, patrono de la ciudad. Entre sus distinciones figura la Medalla de Oro del Cabildo Catedral Canarias, recibida en 2024.

Calendario de cultos y actos en San Lorenzo por Semana Santa

El programa continuará el viernes 27 de marzo con la eucaristía en honor a la Virgen de los Dolores a las 19:30 horas, seguida de procesión por el casco del pueblo. El domingo 29, Domingo de Ramos, se celebrará la bendición de ramos y eucaristías a las 10:00 horas en La Milagrosa y a las 11:30 horas en San Lorenzo.

El lunes 30, Lunes Santo, habrá eucaristía a las 19:30 horas, con la novedad del posterior besapiés al Señor con la Cruz a Cuestas y ofrenda floral de los niños de catequesis. El martes 31, Martes Santo, se celebrará la eucaristía a la misma hora y, a continuación, la procesión del Señor atado a la Columna. El calendario seguirá el miércoles 1 de abril, Miércoles Santo, con la procesión del Santo Encuentro.

Mapa de Google Maps con la Ubicación de la parroquia matriz de San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria

El Triduo Pascual comenzará el jueves 2 de abril, Jueves Santo, con la eucaristía vespertina de la Cena del Señor a las 19:30 horas en San Lorenzo, la Hora Santa a las 22:30 horas y el Vía Crucis a las 23:30 horas.

El viernes 3 de abril, Viernes Santo, la parroquia permanecerá abierta de 09:00 a 13:00 horas para acompañar al Santísimo y visitar el Monumento, con rezo de Laudes a las 10:00 horas. La celebración de la Pasión y Muerte del Señor será a las 19:30 horas y, posteriormente, tendrá lugar la procesión del Santo Entierro, con el acompañamiento de la Agrupación Musical San Isidro Labrador de Montaña Cardones. Sobre las 21:30 horas se celebrará el Sermón de la Soledad y la Procesión del Retiro de la Virgen.

Las celebraciones culminarán con la Vigilia Pascual el sábado 4 de abril a las 19:30 horas en San Lorenzo y el Domingo de Resurrección, con eucaristías en el horario habitual: 10:00 horas en La Milagrosa y 11:30 horas en San Lorenzo.

Recorridos y restricciones de tráfico en San Lorenzo por Semana Santa

Según el programa, el recorrido general de las procesiones discurrirá por Plaza de San Lorenzo, calle Antonio Martel Rodríguez, calle Marqués del Muni, calle Lcdo. Pedro Mederos, calle San Sebastián, calle Trece de Septiembre y regreso al templo parroquial.

En el caso del Santo Encuentro, el Santo Cristo con la cruz a cuestas pasará por calle Trece de Septiembre, calle San Sebastián, calle Lcdo. Pedro Mederos y calle Marqués del Muni, donde se producirá el encuentro con San Juan y la Dolorosa en la esquina con calle Trece de Septiembre y calle Antonio Martel Rodríguez.

Para el Santo Entierro, tras llegar a calle Lcdo. Pedro Mederos el cortejo continuará por la Carretera General de San Lorenzo, calle La Paz hasta el Calvario, donde el coro parroquial realizará una intervención musical, y regresará por las mismas vías para bajar por calle Trece de Septiembre hasta la parroquia. La organización advierte de restricciones de tráfico durante esos días en las calles afectadas.