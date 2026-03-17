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La terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas, la más grande de Europa, se viste de largo

La Autoridad Portuaria de Las Palmas inaugura este jueves la estación marítima del Muelle Santa Catalina seis meses después de su puesta en funcionamiento

Nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas

Nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas

Esther Medina

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

Ya hay fecha para el acto oficial de inauguración de la terminal de cruceros más grande de Europa, la estación marítima del Muelle Santa Catalina del Puerto de Las Palmas, que comenzó a funcionar el 2 de octubre con la llegada del Celebrity Apex. La Autoridad Portuaria de Las Palmas y la empresa encargada de su gestión, Global Ports Holding han anunciado que este jueves 19 de marzo se procederá a la 'puesta de largo' de esta infraestructura.

El acto contará con la presencia de la la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; el presidente de Global Ports Holding, Mehmet Kutman; el director regional de West Med de Global, Francesc Grau; el CEO de Sepcan, Sergio Socas; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; y el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana.

Referencia en turismo internacional de cruceros

La nueva terminal de cruceros contribuiye a la consolidación de consolidándola como destino de referencia en el turismo internacional de cruceros. De hecho, en 2025, este recinto junto a los de Lanzarote y Fuerteventura, lograron superar al Puerto de Barcelona y convirtiendo a la provincia de Las Palmas en líder en llegada de estos barcos, con 916 atraques.

El Muelle Santa Catalina con la presencia del 'Queen Victoria', el 'Mein Schiff 7' y el 'Vasco de Gama'.

El Muelle Santa Catalina con la presencia del 'Queen Victoria', el 'Mein Schiff 7' y el 'Vasco de Gama'. / José Pérez Curbelo

El edificio, de 14.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, está equipado con tres pasarelas de embarque y capacidad para operar hasta cuatro buques de forma simultánea. Su diseño garantiza operaciones ágiles tanto para escalas en tránsito como para cruceros en puerto base, incorporando sistemas que optimizan la seguridad y la eficiencia de las maniobras portuarias. El coste de la edifición ronda los 34 millones de euros.

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Obras pendientes y conexión con la ciudad

La inauguración de la terminal llega a pesar de que aún no se han concluido los trabajos de la explanada exterior. De hecho, en este momento están en fase de licitación varias actuaciones, como la colmatación de la calzada, el paseo peatonal o los parterres, el alumbrado o la construcción de baños, entre otros, aunque la imagen de la zona ha cambiado considerablemente gracias a los proyectos que se han ejecutado hasta ahora para transformar este muelle en una explanada de más de 17.800 metros cuadrados, con zonas peatonales, áreas ajardinadas y un palmeral como acceso al bulevar, que permite reforzar la conexión de esta terminal con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

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