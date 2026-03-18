El aeropuerto de Gran Canaria promociona la historia e identidad cultural de Las Palmas de Gran Canaria

Turismo LPA, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha renovado la campaña de promoción instalada en el aeropuerto de Gran Canaria para recordar la condición de capital histórica y cultural de la ciudad y poner el foco en su patrimonio e identidad.

La acción es visible en la terminal T1, en la sala de llegadas, la zona de recogida de equipajes y en la rotonda de salida de la terminal aeroportuaria. La campaña incorpora una imagen de la Plaza del Pilar Nuevo y la calle Los Balcones, en Vegueta, además de una instantánea de los bailes folclóricos que se celebran cada domingo en el Pueblo Canario, una actividad organizada por Turismo LPA. Según la información facilitada por el consistorio, la iniciativa se mantendrá hasta el próximo verano.

Identidad y respeto a la cultura local

El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, señaló que la intención del ayuntamiento “no es buscar más turistas”, sino mostrar a quienes llegan a la isla que Las Palmas de Gran Canaria tiene “una identidad única” y que su preservación requiere el compromiso de visitantes y residentes. En sus declaraciones, el edil vinculó el mensaje a la necesidad de respeto a la cultura, el carácter y la forma de vida locales.

La campaña incide en los conceptos de historia e identidad y utiliza el claim ‘Capital’ en dos acepciones: como referencia al papel de Las Palmas de Gran Canaria como centro administrativo, económico e institucional de la isla y, a la vez, como sinónimo de lo principal o primordial. Los mensajes se presentan en español e inglés, con el objetivo de mejorar el conocimiento del patrimonio histórico y de la cultura popular en el marco de un turismo responsable y sostenible.

Soportes en el interior y exterior del aeropuerto

La campaña se difunde en un circuito de pantallas digitales ubicadas en mupis entrecintas, en cajones luminosos situados en la escalera mecánica de acceso a la sala de recogida de equipajes y en una valla exterior de 8 x 3 metros instalada en la rotonda norte de salida hacia la GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria. La iniciativa cuenta con financiación del Cabildo de Gran Canaria mediante una subvención directa de la consejería de Presidencia.