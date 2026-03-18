El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa desde este jueves la alerta por lluvias por el paso de la borrasca 'Therese'

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por medio del Servicio de Seguridad y Emergencia de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, ha procedido a actualizar la alerta por lluvias, pasando de prealerta a alerta desde las 10:00 horas de este jueves 19 de marzo, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

En este sentido, el Consistorio, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ya había activado el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) para atender cualquier tipo de emergencia que pueda producirse a causa de estas situaciones.

La previsión meteorológica prevé un episodio de lluvias persistentes e intensas sobre las islas que afectará especialmente a las cumbres y vertientes orientadas al suroeste de las islas montañosas, aunque pueden esperarse precipitaciones en cualquier punto del archipiélago.

En la madrugada del viernes, el frente alcanzará la isla de Gran Canaria, donde lloverá con intensidad en las cumbres y en el suroeste, pudiéndose alcanzar y superar 20 mm en una hora de manera persistente, con acumulados en la mitad suroeste de la isla que podrán alcanzar y superar los 55 mm en 12 horas.

La alerta por lluvias se suma a la alerta por fuertes vientos, que está activa desde las 06:00 horas de este miércoles, y a la alerta por fenómenos costeros, que está activa desde las 15:00 horas de este miércoles, y la situación de prealerta por riesgo de inundaciones también desde esa misma hora.

Asimismo, también desde las 10:00 horas de este jueves se declara la prealerta por desprendimientos, consecuencia de las alertas por lluvias y viento en el municipio, ya que ambos fenómenos actúan como desencadenantes habituales de movimientos del terreno.

Además, desde las 07:00 horas de este miércoles también se ha declarado la prealerta por tormentas con aparato eléctrico.

Recomendaciones

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea una serie de recomendaciones para prevenir los daños por lluvias, como revisar los tejados y azoteas, así como desagües y bajantes.

Aunque el cielo esté despejado, no estacione su vehículo en el cauce de los barrancos. Preste atención a las previsiones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades al respecto.

Se recomienda tener preparadas linternas o velas, cocina tipo camping-gas en previsión de falta de fluido eléctrico, agua potable, medicinas, radio a pilas, etc. Cerrar y asegurar las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua.

Pequeñas protecciones pueden ayudar a resguardarse en caso de inundación.

Evite salir de excursión o de acampada hasta que no se restablezca la normalidad.

Evite los desplazamientos. En caso de necesidad, conduzca con precaución y no atraviese zonas inundables. Además, sintonice las emisoras de radio locales y siga las instrucciones que se indiquen.

Si observa que la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, cierre Ias ventanas y puertas de Ia vivienda, ya que las corrientes de aire atraen los rayos.

Desenchufe los aparatos eléctricos para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas. En caso de inundación, desconecte el interruptor general de electricidad de la vivienda.

Si la tormenta le sorprende cuando va conduciendo, disminuya la velocidad y extreme Ias precauciones ya que la calzada puede verse afectada por desprendimientos. No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.

Si está en el campo, recuerde que no debe refugiarse debajo de árboles solitarios, ni subir a zonas elevadas y aléjese de alambradas, torres o cualquier estructura metálica.

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En caso de emergencia, no dude en IIamar al 1-1-2.