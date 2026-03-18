El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prepara un recurso contra la prohibición del Carnaval en el Puerto y La Isleta

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria planea recurrir la sentencia que obliga a sacar la celebración del Carnaval en el Puerto y La Isleta. Así lo ha confirmado la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, quien aseguró que el Consistorio actuará con el máximo respeto a las decisiones judiciales, aunque también manifestó su discrepancia con el fallo. "No solo se está cuestionando una fiesta tan importante como el Carnaval, sino también todo un modelo de convivencia y de vida en la ciudad", afirmó.

Darias profundizó en el contenido de la resolución judicial y señaló que la justicia considera que existe una incompatibilidad manifiesta entre distintos elementos lúdicos y el entorno residencial de la ciudad. Por ello, advirtió de que la sentencia podría tener "otros alcances" que deben analizarse con mayor detenimiento, ya que en la capital resulta imposible desligarse por completo del ámbito residencial. "Hay que ir estableciendo diferentes escenarios, porque el alcance puede no limitarse solo al Carnaval", apuntó la regidora. En este sentido, recordó que en esa misma zona también se celebran otros actos festivos y actividades lúdicas de la ciudad.

La sentencia tiene su origen en una denuncia vecinal que reclamaba el traslado de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional a un lugar donde no se alteraran las condiciones de vida de los residentes. La parte demandante denunció "niveles de música extremadamente altos" y una "extraordinaria afluencia de público". Además, sostuvo que el Carnaval se había convertido en un "macrobotellón", con concentraciones masivas de personas y actuaciones hasta altas horas de la noche.

Diálogo con los vecinos

La alcaldesa aseguró que durante la organización de las carnestolendas se había "dialogado con los vecinos" y que el Ayuntamiento había trabajado de la mano con ellos. Como ejemplo, citó el traslado de residentes a otros hoteles de la ciudad, sufragado por el Consistorio, para facilitar la conciliación. "Pero dentro de esa conciliación también es importante poder celebrar unas fiestas como las más importantes de la ciudad", defendió.

La decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria prohíbe los actos en Manuel Becerra, Los Patos y la plaza de La Luz, aunque deja fuera otras localizaciones como Santa Catalina, Eduardo Benot o el Mercado del Puerto. Darias no aclaró si el Ayuntamiento dispone ya de ubicaciones alternativas a las que trasladar los actos o si estos se mantendrán en el Puerto hasta que se resuelva la situación en los tribunales. "Queda espacio, queda recorrido y queda tiempo. Vamos a ir avanzando poco a poco en las distintas cuestiones y reflexiones que tengamos que abordar", aseguró.

"Al menos que yo sepa, no conozco otras ciudades que tengan estas circunstancias", afirmó la regidora. Darias planteó que resulta inimaginable que, por ejemplo, las Fallas de Valencia no puedan celebrarse en pleno centro de la ciudad, al igual que los Sanfermines u otros eventos festivos en distintas ciudades canarias. Por ello, aseguró que el Ayuntamiento está decidido a "defender el modelo de vida de Las Palmas de Gran Canaria".