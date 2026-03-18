Canarias prepara a sus docentes para la era de la IA con 'Hackeando la Educación': Nueve talleres prácticos para entender Canva y Notebook LM

Canarias da un paso decisivo hacia la formación docente del siglo XXI. Las jornadas Hackeando la Educación, impulsadas por la alianza entre ecca.edu y la Comunidad Profesional para la Transformación Educativa GEG Spain, con la colaboración de Google for Education, se celebrarán los días 20 y 21 de marzo de 2026 en el Colegio San Ignacio de Loyola.

El encuentro busca transformar la práctica docente, conocimiento experto, experimentación directa, IA generativa. Está dirigido principalmente al profesorado de todos los niveles educativos, aunque también está abierto a equipos directivos, profesionales del sector y cualquier innovador que quiera explorar soluciones concretas mediante la IA generativa. Dos días intensivos con formato de congreso pedagógico, ponencias magistrales de referentes nacionales, acceso directo a expertos de Google for Education y, sobre todo, una oferta de nueve talleres prácticos diseñados para que el docente salga del evento con herramientas concretas listas para aplicar el lunes siguiente en su aula.

Ponentes de referencia nacional

La ponencia inaugural corre a cargo de Carlos Magro, innovación educativa, tecnología, políticas públicas en educación. Licenciado en Física y en Historia, con un MBA por la Escuela de Organización Industrial, Magro ha desarrollado su carrera en instituciones como la EOI, el Instituto Europeo de Diseño, la Fundación madri+d y la Comunidad de Madrid, y actualmente es presidente de la Asociación Educación Abierta.

El año pasado publicó, junto a Tíscar Lara, Instituto Cervantes, IA y Educación, Gemini 3. La contraparte más aplicada la aportará Mariano Salas, miembro del equipo de Google for Education en España, que presentará en directo Gemini 3. Un punto de inflexión en la IA, una demostración en tiempo real de las capacidades actuales de la plataforma que se ha convertido en la herramienta de referencia dentro del ecosistema educativo de Google Workspace.

La jornada cerrará con una mesa redonda moderada por Miguel Ujeda, Google for Education, transición digital, centros educativos. cuya trayectoria en el acompañamiento de centros educativos en su transición digital le sitúa en una posición privilegiada para articular el diálogo entre la visión crítica de Magro y la dimensión más operativa de Salas.

Nueve talleres prácticos para llevar al aula

El verdadero valor diferencial del evento reside en sus nueve talleres, Gemini, Google Workspace, Classroom, evaluación formativa con IA. Entre ellos destacan sesiones sobre creación de aplicaciones educativas con Gemini y Google Workspace (Vibecoding), diseño de asistentes personalizados en Classroom, evaluación formativa con IA, accesibilidad y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), o producción de vídeo educativo con Google Vids.

Vibecoding enseñará los primeros pasos para construir aplicaciones educativas, Google Workspace, Gemini, NotebookLM; Tu segundo cerebro digital explorará el uso combinado de Gemini y NotebookLM para gestionar y comprender documentos complejos; y Narrativas audiovisuales con Google Vids abrirá la puerta a la producción de vídeo educativo asistida por IA.

Un aula canaria. / Arturo Jiménez

Completan el catálogo tres talleres de perfil más transversal, con Canva, Freepik, DUA, Brisk y Napkin AI. con recursos interactivos con Canva y Freepik para el diseño de materiales; accesibilidad y DUA, centrado en cómo la IA puede hacer el aprendizaje más accesible de forma práctica; y productividad e inclusión, con herramientas como Brisk y Napkin AI para optimizar el tiempo docente y adaptar materiales en cuestión de minutos.