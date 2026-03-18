CC pide una respuesta "firme" tras la sentencia que prohíbe el Carnaval de calle en el Puerto y La Isleta
El portavoz nacionalista, David Suárez, pide una "reflexión de ciudad" para definir el modelo futuro del Carnaval, involucrando a grupos carnavaleros, residentes y a la Autoridad Portuaria
El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, reclamó una respuesta “firme” del gobierno municipal tras la sentencia que anula la celebración del Carnaval de 2024 en la zona del Puerto y La Isleta.
Suárez recordó que ante el fallo judicial cabe recurso de apelación, por lo que entiende que el Ayuntamiento está en su derecho de defender jurídicamente la fiesta. Sin embargo, advirtió de que “lo que no puede hacer es esconderse detrás del recurso para no afrontar el problema de fondo”.
En este sentido, el edil nacionalista sostuvo que la resolución judicial sitúa el debate en la organización y la ubicación del evento. “El debate no es Carnaval sí o Carnaval no, sino dónde y cómo se organiza para hacerlo compatible con la legalidad y con los derechos de los vecinos”, afirmó.
Falta de planificación
CC enmarca el conflicto en una falta de planificación acumulada. Suárez señaló que un Carnaval de estas dimensiones requiere preparación con antelación, coordinación entre áreas municipales y diálogo con los agentes implicados.
A su juicio, la decisión sobre la localización de la fiesta en 2024 llegó "tarde" y derivó en cambios de última hora. El portavoz nacionalista añadió que el problema se agravó cuando Santa Catalina dejó de ser una opción por las obras de la MetroGuagua.
Suárez pidió una "reflexión de ciudad” y reclamó que se abra un trabajo conjunto con grupos carnavaleros, residentes, la Autoridad Portuaria y servicios municipales para definir con tiempo el modelo futuro del Carnaval.
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria
- Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta