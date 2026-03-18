CC pide una respuesta "firme" tras la sentencia que prohíbe el Carnaval de calle en el Puerto y La Isleta

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, reclamó una respuesta “firme” del gobierno municipal tras la sentencia que anula la celebración del Carnaval de 2024 en la zona del Puerto y La Isleta.

Suárez recordó que ante el fallo judicial cabe recurso de apelación, por lo que entiende que el Ayuntamiento está en su derecho de defender jurídicamente la fiesta. Sin embargo, advirtió de que “lo que no puede hacer es esconderse detrás del recurso para no afrontar el problema de fondo”.

En este sentido, el edil nacionalista sostuvo que la resolución judicial sitúa el debate en la organización y la ubicación del evento. “El debate no es Carnaval sí o Carnaval no, sino dónde y cómo se organiza para hacerlo compatible con la legalidad y con los derechos de los vecinos”, afirmó.

Falta de planificación

CC enmarca el conflicto en una falta de planificación acumulada. Suárez señaló que un Carnaval de estas dimensiones requiere preparación con antelación, coordinación entre áreas municipales y diálogo con los agentes implicados.

A su juicio, la decisión sobre la localización de la fiesta en 2024 llegó "tarde" y derivó en cambios de última hora. El portavoz nacionalista añadió que el problema se agravó cuando Santa Catalina dejó de ser una opción por las obras de la MetroGuagua.

Suárez pidió una "reflexión de ciudad” y reclamó que se abra un trabajo conjunto con grupos carnavaleros, residentes, la Autoridad Portuaria y servicios municipales para definir con tiempo el modelo futuro del Carnaval.