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Cine con visión violeta: Las Palmas de Gran Canaria lanza el ciclo 'Mujeres en Primer Plano'

Arranca este jueves 19 de marzo 'Mujeres en Primer Plano', un ciclo de documentales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con entrada libre hasta completar aforo

La Casa de Colón, en una imagen de archivo

La Casa de Colón, en una imagen de archivo / Juan Carlos Castro

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Igualdad, pone en marcha el ciclo cultural ‘Mujeres en Primer Plano’, una propuesta que reúne tres documentales para visibilizar el papel de las mujeres y sus vivencias en distintos contextos sociales, históricos y culturales. El programa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y está abierto a la ciudadanía con entrada libre hasta completar aforo en varios espacios culturales del municipio.

La concejala de Igualdad, Betsaida González, explicó que la iniciativa pretende abrir “espacios de reflexión y diálogo” en torno a la igualdad, dando protagonismo a experiencias que, según señaló, han sido invisibilizadas. En la misma línea, apuntó que el formato documental permite acercar al público realidades diversas y promover el pensamiento crítico.

Primera proyección en Tamaraceite

El ciclo comienza el 19 de marzo con la proyección de No apto para cobardes en el Centro Cultural Jesús Arencibia, en Tamaraceite, en horario de 18:00 a 20:00 horas. La obra aborda, desde el testimonio y la experiencia personal, cuestiones vinculadas a la madurez como la menopausia, las relaciones, el paso del tiempo o el miedo a la soledad. Tras la sesión, está previsto un coloquio con la directora, Nuria Silván Miracle, y expertas en igualdad, con participación del público.

Cartel de 'No apto para cobardes'

Cartel de 'No apto para cobardes' / LP/DLP

Dos citas en la Casa Museo Colón

La programación continuará el 8 de abril en la Casa Museo Colón con el documental Mercedes Pinto, centrado en la figura de Mercedes Pinto, escritora y activista canaria vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres.

Noticias relacionadas y más

El ciclo se cerrará el 15 de abril, también en la Casa Museo Colón, con Desnudas de prejuicios y vestidas de verdad, un trabajo que recorre vivencias personales relacionadas con la infancia, la adolescencia y las violencias sexuales. Esta proyección irá acompañada de un coloquio con su directora, Esmeralda Marugán, y especialistas en sexología.

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