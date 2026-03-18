Coalición Canaria pide invertir en la mejora del polígono de Miller Bajo ante su estado "lamentable"

Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria reclama una intervención en el polígono industrial de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, y plantea una inversión directa para su acondicionamiento. La consejera del grupo insular, Vidina Cabrera, informó de la iniciativa tras una visita al área industrial junto al concejal nacionalista en el Ayuntamiento capitalino, David Suárez, y representantes empresariales del entorno.

Según explicó Cabrera, la propuesta se llevará al próximo pleno del mes de marzo. La formación sitúa el estado de los parques logísticos, empresariales e industriales como un elemento clave para la economía de la isla y sostiene que el gobierno insular debe implicarse para evitar su deterioro.

Deficiencias en calzadas y aceras

Los nacionalistas aseguran que las calles del polígono presentan un estado “lamentable” por la conservación de la pavimentación de la calzada y de las aceras. A ese problema suman que el diseño viario responde a otra época y que, a su juicio, ello se traduce en un déficit de aparcamientos.

Miembros de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria en una visita al polígono de Miller Bajo. / LPR

Durante la visita participaron también el presidente de la Asociación Empresarial del Área Industrial y Comercial de Miller Bajo (AEmiller), Juan Suárez, miembros de su junta directiva, y la responsable de la oficina técnica de parques empresariales de FEMEPA, María del Pino Rodríguez.

Competencias y petición de inversión insular

Cabrera defendió que el Cabildo de Gran Canaria no debería rechazar la propuesta alegando que la competencia corresponde al Ayuntamiento, al considerar que se trata de una “necesidad clamorosa”. La consejera portavoz sostuvo que la institución insular debería actuar ante lo que describió como una falta de intervención municipal.

Críticas al mantenimiento en polígonos de la capital

Por su parte, David Suárez señaló que varios polígonos industriales de la capital han sufrido, según su valoración, años de abandono. Citó, además de Miller Bajo, las zonas de Las Torres y el polígono Díaz Casanova, donde aseguró que las empresas han denunciado problemas de mantenimiento, deterioro del asfaltado y de las aceras, seguridad y limpieza, así como el uso de estos espacios para carreras ilegales.

Suárez añadió que, en su opinión, es positivo que el grupo nacionalista en el Cabildo trabaje para “cubrir el vacío” que atribuye al gobierno municipal, y defendió que los siete polígonos industriales de Las Palmas de Gran Canaria requieren atención institucional. En el caso de Miller Bajo, recordó que en la zona se ubican el cuartel central de la Policía Local y uno de los parques de bomberos de la ciudad.