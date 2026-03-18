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El derribo de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria revela un resto arqueológico olvidado

El hallazgo de un muro del siglo XIX tras el derribo de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria revela la antigua canalización del barranquillo de Mata, entre las calles Colmenares y Bravo Murillo

Muro del antiguo barranquillo de Mata descubierto tras la demolición de una vivienda en la calle Colmenares.

Muro del antiguo barranquillo de Mata descubierto tras la demolición de una vivienda en la calle Colmenares. / José Pérez Curbelo / t

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria

Bajo el suelo del centro de Las Palmas de Gran Canaria la historia sigue aflorando. El reciente derribo de una vivienda entre la calle Colmenares y Bravo Murillo ha dejado al descubierto parte del muro que fue construido en el siglo XIX para canalizar el barranquillo de Mata.

El cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, destaca que el valor histórico del hallazgo es el de un resto arqueológico "porque se trata de uno de los elementos conformadores del urbanismo de la ciudad hasta el siglo XIX", aunque aclara que eso no quiere decir que las obras previstas en el solar se tengan que detener. "Nos habla de que había una corriente de agua que modificaba el ordenamiento de la ciudad".

Foto original de Luis Ojeda donde se ve el cauce del barranco y el muro de contención tomada desde la calle León y Castillo hacia Colmenares.

Foto original de Luis Ojeda donde se ve el cauce del barranco y el muro de contención tomada desde la calle León y Castillo hacia Colmenares. / Luis Ojeda

Laforet recuerda que el barranco transcurría desde el Castillo de Mata, bordeando la antigua muralla norte de la ciudad. "Yo recuerdo verlo todavía abierto frente a las instalaciones del Cabildo y llegaba desde El Polvorín hasta la Avenida Marítima, hacía de foso".

La canalización y los muros de contención eran propios de la época, como sucedió también con el barranco del Guiniguada en una etapa clave que proyectó el inicio de la transformación urbana de la ciudad.

Se trata de uno de los elementos conformadores del urbanismo de la ciudad hasta el siglo XIX

Juan José Laforet

— Cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria

"El muro ha quedado descubierto en su dirección de mar a cumbre -o de cumbre al mar-", demostrando así la línea y el curso que llevaba el cauce. "Si siguiéramos tirando las casas que hay por ahí, hacia Tomás Morales también aparecerían más tramos de muros".

El cronista subraya que el muro que ha quedado a la vista "serviría incluso de cimiento de la casa". El problema para las construcciones de entonces que no fueron reformadas es que el agua, al encontrar su cauce natural "afectaría a las viviendas con filtraciones cuando llovía mucho".

Valoración de la Comisión de Patrimonio

La casa demolida entre la calle Colmenares y Bravo Murillo databa del siglo XIX y fue reformada en la década de los 60. Ya no se encontraba dentro de las viviendas catalogadas del plan municipal de protección, pero lo estuvo hasta hace tres años, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ) ratificó la sentencia que avalaba su desprotección tras un largo periplo judicial iniciado por los propietarios.

La ficha reconocía que el inmueble había tenido numerosas intervenciones, con una notable modificación de la fachada principal. No obstante, resaltaba que todavía conservaba valores arquitectónicos "academicistas", además del valor de su tipología, al formar un conjunto con otras edificaciones históricas de la calle Bravo Murillo y la cercana Perojo en lo que sería parte del ensanche de la capital grancanaria desarrollado tras el derribo de la muralla norte en 1852.

Detalle del muro del barranquillo de Mata hallado tras la demolición completa del inmueble.

Detalle del muro del barranquillo de Mata hallado tras la demolición completa del inmueble. / José Pérez Curbelo / t

En el solar ahora derribado, y que ocupa una parcela de 210 metros cuadrados, está prevista la construcción de un inmueble residencial. De esa manera, el bajo pasaría a albergar cuartos trasteros y garajes, con entrada por la calle Colmenares.

Las viviendas, distribuidas en las cuatro plantas superiores, tendrían entre 42 y 80 metros cuadrados, con precios que alcanzarían hasta los 400.000 euros.

La casa demolida era de la década de los 60 y ya no se encontraba dentro de las viviendas catalogadas

Juan José Laforet subraya que el hallazgo será puesto en conocimiento de la Comisión de Patrimonio Urbano Histórico del Ayuntamiento para su valoración. "Cuando aparece un resto arqueológico los pasos a seguir son llevarlo ante Patrimonio urbano municipal y Patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria, quienes tendrán que decidir si se puede construir ahí o hay que respetarlo".

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Recordó el caso de una vivienda que formaba parte del antiguo Hospital de San Martín, junto a la Catedral de Santa Ana, y donde el Cabildo insular autorizó la construcción "siempre y cuando no afectara al resto del conjunto histórico".

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