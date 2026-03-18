El Festival de Música Religiosa de Canarias estrena 'Nuntia a María Magdalena' en la iglesia de Schamann
La iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores acogerá este jueves el estreno de la obra de Dori Díaz Jerez, junto a la Orquesta del Festival, con entrada libre hasta completar aforo
El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, acompañado por la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, mantuvo un encuentro este miércoles con el director del Festival de Música Religiosa de Canarias, Gregorio Gutiérrez, en la iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores de Schamann.
El templo religioso se convertirá este jueves a las 20:00 horas en escenario del estreno de 'Nuntia a María Magdalena', de la compositora canaria Dori Díaz Jerez, una obra encargada para su presentación y grabación en la iglesia, junto a la Orquesta del Festival y la soprano Alexandra Flood, que se podrá disfrutar con entrada libre hasta completar aforo.
Este cuarto y último programa de la cita religiosa musical en la ciudad incluye la interpretación de 'Cristantemi' (Puccini) y 'Requiem op. 48' (Fauré), junto al barítono Paul A. Edelmann y el Coro de Cámara Ainur.
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de esta propuesta cultural que impulsa el acercamiento de la música introspectiva a los barrios, la iglesia de Santo Domingo se abrió también en esta vigésima edición para la intervención de la formación valenciana experta en música antigua Capella de Ministrers y del organista canario Juan Luis Bardón.
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