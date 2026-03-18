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Las Palmas de Gran Canaria: 30 minutos para reaccionar ante incidencias en las comunicaciones municipales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contrata a Inerza S.A. por más de 526.000 euros para asegurar la infraestructura de comunicaciones y seguridad durante cuatro años

Oficinas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Oficinas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria / Juan Carlos Castro / LPR

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contará con un servicio de soporte especializado para asegurar el funcionamiento de sus comunicaciones municipales —telefonía, internet, wifi y sistemas de seguridad digital— con tiempos de respuesta y resolución definidos. La Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, dirigida por Francisco Hernández Spínola, ha adjudicado el servicio a Inerza S.A. por 526.849,85 euros y un plazo de cuatro años.

Soporte integral para la infraestructura de comunicaciones y seguridad

El contrato abarca el soporte técnico de la infraestructura de red y seguridad municipal e incluye la atención a incidencias, el mantenimiento preventivo y correctivo, y actuaciones orientadas a la mejora continua de los sistemas tecnológicos que sostienen la actividad diaria del Consistorio. Desde el área de Modernización se enmarca la medida en el objetivo de reforzar la continuidad de las comunicaciones internas y externas y la protección de la información municipal.

Equipo dedicado y medios para la atención en sedes municipales

El servicio será prestado por un equipo especializado integrado por un ingeniero de redes y un técnico de redes, con dedicación exclusiva al contrato. Además, la empresa adjudicataria deberá disponer de medios materiales, software y un vehículo de servicio para atender incidencias en las diferentes sedes municipales.

Tiempos máximos de reacción y resolución de incidencias

Entre los objetivos del contrato figura garantizar una respuesta ágil ante averías o incidencias, con un tiempo máximo de reacción de 30 minutos. Los plazos de resolución establecidos no deberán superar las ocho horas en la sede central y las doce horas en el resto de dependencias municipales.

Mantenimiento de routers, cortafuegos, wifi y sistemas de monitorización

El servicio contempla mantener en condiciones óptimas equipos y sistemas como routers, cortafuegos, puntos de acceso wifi, centralitas y herramientas de monitorización. También incluye la gestión de soluciones de detección de amenazas para reforzar la seguridad de la red.

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Apoyo técnico en nuevas instalaciones y eventos puntuales

El contrato prevé, además, apoyo en la instalación y configuración de equipos en nuevos espacios municipales o en eventos puntuales, con el fin de asegurar la operatividad de los servicios de comunicación y seguridad digital en la actividad ordinaria y en necesidades específicas del Ayuntamiento.

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