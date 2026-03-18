Más sombra para jugar en Siete Palmas: vela tensada y nuevos árboles en el parque infantil de Felo Monzón

El parque infantil Luis Jorge Ramírez, situado en la avenida Felo Monzón (19-23), en el barrio de Siete Palmas, cuenta desde esta semana con nuevas zonas de sombra tras una intervención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La actuación combina la instalación de una estructura textil tipo vela y la plantación de arbolado en el perímetro exterior del área de juegos.

La mejora se centra en una vela tensada microperforada, colocada sobre el área de descanso con una inclinación en punta para proyectar sombra hacia la zona infantil. Según el consistorio, su orientación al oeste hará que la protección frente al sol gane superficie a medida que avancen las horas de la tarde.

Inversión y origen de la actuación

La instalación da respuesta a una propuesta incluida en el presupuesto participativo de 2023 y ha sido ejecutada por el servicio de Mobiliario Urbano, integrado en Parques y Jardines. El importe de la inversión asciende a 29.863,70 euros.

Mapa de Google maps con la ubicación del parque infantil Luis Jorge Ramírez, en Siete Palmas

Arbolado para sombra natural

De forma complementaria, el área de Parques y Jardines ha abierto dos nuevos alcorques en el lateral norte del parque y ha plantado dos flamboyanes de porte. El objetivo es que, con su crecimiento, aporten una sombra natural más amplia y densa en el entorno inmediato de la zona de juegos.

La concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, Gemma Martínez Soliño, señaló que la incorporación de sombra forma parte de la adaptación del espacio público a las necesidades de las familias y del enfoque municipal para mejorar el bienestar en áreas de convivencia.

Próxima reforma del parque infantil

Además de esta intervención, el servicio de Mobiliario Urbano trabaja en una futura reforma del parque infantil de Siete Palmas, que incluiría la actualización de los juegos, el vallado y el pavimento. El Ayuntamiento indica que el proyecto se enmarca en una licitación en preparación y que ya se ha realizado una consulta preliminar de mercado.