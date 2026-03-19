La borrasca 'Therese' interrumpe el fin de semana: estos son los actos suspendidos y espacios cerrados en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ante la llegada de la borrasca ‘Therese’, y siguiendo las indicaciones del Gobierno de Canarias, ha adoptado desde este jueves a partir de las 17:00 horas una serie de medidas preventivas tras la declaración de alerta por viento y fenómenos costeros, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

El Consistorio tiene activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) desde este martes para atender cualquier incidencia que pudiera producirse y mantiene en estos momentos activas las alertas por vientos, lluvias y fenómenos costeros, mientras que ha decretado la prealerta por riesgo de inundaciones, riesgos de desprendimiento y por tormentas con aparato eléctrico.

Actividades suspendidas

La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, ha presidido este jueves una nueva reunión de coordinación de seguridad junto al concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola; la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez; así como personal de la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias (UTSE) del Ayuntamiento.

Durante la reunión se acordó suspender, hasta nuevo aviso, toda la actividad promovida por el Ayuntamiento al aire libre. Esto incluye todas las actividades y eventos deportivos, culturales y de ocio, organizados y/o autorizados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como las actividades extraescolares, de la Universidad Popular y de la Escuela Municipal de Música.

Cierre de parques y terrazas

Asimismo, y en el marco de estas medidas preventivas, el Ayuntamiento ha procedido al cierre de los parques públicos vallados y de las terrazas ubicadas en su interior, con efecto desde las 17:00 horas de este jueves y hasta nuevo aviso. Los aparcamientos que pertenecen a las instalaciones de los parques cerrados también se clausurarán a medida que se evacúen los vehículos ya aparcados.

También se limitará el uso de los parques infantiles, que serán balizados mientras dure la alerta. La recomendación general es evitar el paso por zonas arboladas y la permanencia o la práctica deportiva en los parques abiertos.

Del mismo modo, se ha establecido la prohibición de estacionamiento y de instalación de terrazas en la calle San Bernardo, con el objetivo de garantizar la seguridad en esta vía ante las condiciones meteorológicas adversas.

Mercadillos y rastros

En cuanto a la actividad comercial en la vía pública, el Consistorio ha suspendido las autorizaciones correspondientes a los mercadillos municipales, incluyendo el de artesanía Veguearte, el agrícola de San Lorenzo, el de artesanía y cultura de Vegueta y el rastro municipal.

Esta medida afecta también a las actividades de foodtrucks en distintos puntos del municipio, así como a los puestos autorizados con motivo del Día del Padre en los alrededores del cementerio de San Lázaro.

Igualmente, se ha procedido al cierre del Centro de Recursos Ambientales El Pambaso y de la red de huertos urbanos municipales, como medida de prevención ante los riesgos asociados a la situación meteorológica. Además, durante las horas de pleamar, se procede al cierre de la carretera del Rincón, entre la plaza del Aviador Garnier y la calle Guarela.

Cierre de las oficinas municipales

Por otro lado, este viernes se mantendrán cerradas las oficinas municipales donde se preste atención a la ciudadanía y al contribuyente, entre ellas el Edificio Metropol y las oficinas de Distrito, si bien la ciudadanía podrá seguir realizando trámites de manera telemática y a través del teléfono de atención ciudadana 010. También se suspende las Juntas de Distrito prevista para este viernes.

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar los desplazamientos. La información se seguirá actualizando a través de los canales de comunicación oficiales y de las redes sociales (@aytolpgc). Estas medidas podrán ser complementadas conforme evolucione la borrasca. Ante cualquier emergencia, se recomienda llamar al 112.

Operativos preventivos

La Concejalía de Ciudad de Mar ha activado un protocolo específico de actuación en las playas y el litoral de la ciudad. En este marco, se ha levantado un muro de arena de aproximadamente dos metros de altura y más de 50 metros lineales en la playa de Las Canteras, a la altura del Balneario y de las instalaciones de Cruz Roja en Tomás Miller, con el objetivo de proteger los equipamientos municipales ante la previsión de fuerte oleaje y mareas.

Además, como medida preventiva, se han retirado las duchas situadas en la arena susceptibles de verse afectadas, como la ubicada a la altura de la calle Bernardo de la Torre, así como los elementos de madera en la zona de duchas de la calle Velarde. También se han recogido las pasarelas enrollables de acceso a la orilla y se han asegurado distintos equipamientos del litoral, como papeleras y señalética.

Asimismo, los accesos a las zonas de La Cícer y Los Muellitos permanecerán cerrados como medida de precaución y se suspenden las actividades deportivas en la arena y el mar.

Limpieza y saneamiento

Por su parte, el área de Limpieza activó desde el miércoles un operativo preventivo centrado en el saneamiento de los espacios destinados a la recogida de aguas pluviales, con el objetivo de garantizar su correcta canalización, especialmente en zonas sensibles a inundaciones como la urbanización Reina Mercedes, Guanarteme, Ciudad Jardín y Arenales. También se han realizado labores preventivas en barrancos y en los puntos de captación de aguas pluviales de la ciudad.

Para ello se ha desplegado un dispositivo integrado por 121 efectivos, entre personal de mando, conductores y operarios de limpieza, apoyados por un amplio conjunto de medios mecánicos que incluye vehículos ligeros, camiones baldeadores, furgones, barredoras, camiones de caja abierta, tractor y camiones polibrazo.

El servicio de Parques y Jardines está prevenido y pendiente al avance de la situación meteorológica para adoptar, si fueran necesarias, medidas extraordinarias como el cierre de parques infantiles o de espacios arbolados. Mientras, se trabaja con normalidad en el mantenimiento de las infraestructuras verdes.