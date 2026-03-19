Limpieza, seguridad y movilidad: los vecinos de Ciudad del Campo trasladan sus demandas en un encuentro con Carolina Darias

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha realizado recientemente un recorrido por el barrio de Ciudad del Campo, en el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, para conocer de primera mano las demandas de los vecinos. En esta visita, Darias se ha reunido con los residentes para evaluar las actuaciones ejecutadas hasta el momento por el Ayuntamiento y repasar las propuestas de mejora para el futuro.

Este tipo de encuentros se enmarcan dentro del compromiso del grupo de Gobierno local con una gobernanza basada en la escucha activa y la planificación conjunta con la ciudadanía. El objetivo es avanzar en la mejora de la calidad de vida en los barrios de la capital grancanaria, atendiendo de forma directa las inquietudes de los vecinos.

Porpuestas de mejora

Acompañada por la concejala del Distrito, Esther Martín, el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, y el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez, Darias ha abordado una serie de propuestas de mejora centradas en aspectos fundamentales como la limpieza, la seguridad, la movilidad y el mantenimiento del espacio público. La alcaldesa se comprometió a trasladar estas sugerencias a las áreas municipales correspondientes para analizar su viabilidad.

En cuanto a las actuaciones realizadas hasta la fecha, la alcaldesa ha destacado el trabajo llevado a cabo por el Ayuntamiento en los últimos años en Ciudad del Campo. Esto incluye intervenciones integrales en la recogida de residuos, el refuerzo del Plan de Higiene Urbana, y diversas iniciativas orientadas a la desratización y desinsectación. Además, se han llevado a cabo importantes mejoras viarias, con el objetivo de seguir optimizando los servicios públicos en el barrio.

Refuerzo de limpieza

De cara a los próximos meses, el Consistorio continuará con una serie de actuaciones en la zona. Entre las iniciativas más destacadas se incluye el refuerzo del personal de limpieza mediante un nuevo contrato, la implementación de intervenciones en el marco del Plan de Higiene Urbana —que incluye el desbroce de diversas áreas— y nuevos proyectos de mejora urbana y sostenibilidad.