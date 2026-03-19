El momento "fitness" de Carolina Darias en el nuevo parque de calistenia de Canarias salta a toda España

La inauguración de las nuevas instalaciones de calistenia del Parque de El Rincón, en Las Palmas de Gran Canaria, ha terminado colándose en la televisión nacional por una escena inesperada: la alcaldesa Carolina Darias probando en primera persona las barras de ejercicio.

Durante el acto, la regidora no dudó en retarse y realizar flexiones y dominadas en el nuevo espacio, pensado para la práctica deportiva al aire libre. La imagen, captada por las cámaras, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados y acabó teniendo repercusión más allá del ámbito local.

“Queremos una ciudad más saludable”, defendió Darias durante la presentación, en la que estuvo acompañada por la concejala de Deportes, Carla Campoamor, y varios usuarios de estas instalaciones.

Sobre las nuevas instalaciones

El nuevo parque cuenta con 375 metros cuadrados dedicados a la calistenia, un deporte basado en el uso del propio peso corporal para trabajar fuerza y resistencia. Se trata, según destacó la alcaldesa, del espacio de este tipo más grande de la capital e incluso de Canarias, tanto por su superficie como por la variedad y calidad de los elementos instalados.

Entre las infraestructuras se incluyen barras de dominadas, zonas de trepa, estaciones para ejercicios abdominales y de tren inferior, así como equipamientos diseñados para mejorar la coordinación y la fuerza.

El recinto funciona como un gimnasio al aire libre gratuito y de acceso libre, con el objetivo de acercar el deporte a la ciudadanía y fomentar hábitos de vida saludables. Usuarios habituales de la calistenia han valorado positivamente la iniciativa, destacando tanto la calidad de las instalaciones como su ubicación, junto al Centro Comercial Las Arenas, lo que puede facilitar que más personas se animen a practicar este deporte.