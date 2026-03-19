"Esto es un batacazo": los grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria demandan soluciones ante el veto judicial a la fiesta en La Isleta

La decisión del juez de prohibir la celebración el Carnaval en Manuel Becerra y la plaza de La Luz, en La Isleta, ha sentado como un jarro de agua fría a los grupos y colectivos implicados en la fiesta más importante de Las Palmas de Gran Canaria. Orquestas, djs, murgueros, drags o diseñadores ven con preocupación la situación y reclaman soluciones, especialmente ante la incertidumbre que se genera año tras año por lo continuos pleitos entre los vecinos y el Ayuntamiento que han obligado a hacer más de un cambio de ubicación. Además, invitan a la movilización social para defender lo que consideran que es "una tradición" arraigada en Canarias.

"Esto es un batacazo para el Carnaval", subraya Arán Armas, presidente de la asociación de drags. Más conocido como Drag Equinox, apunta que la fiesta no para de encontrarse "con piedras en el camino", más teniendo en cuenta que es en los últimos años cuando empezaron "a resurgir" las noches de Carnaval con el circuito de distintos escenarios en La Isleta. Anima a los colectivos y a la organización a movilizarse, "esto es un tema que hay que zanjar ya, no puede ser que cada año haya problemas con la ubicación", al tiempo que destaca la "incertidumbre" que esto supone para todos los participantes.

"El Carnaval sin la calle no va a ningún lado"

"Los colectivos ya estamos hablando que hay que hacer algo", recalca, "el Carnaval sin la calle no va a ningún lado". Desde la asociación de diseñadores, ADIC, la postura es similar. "Son 15 días, pero es que esto ya puede poner en peligro cualquier fiesta, incluidas las de los barrios [de hecho, en Manuel Becerra se celebran las verbenas del Carmen y en la plaza de La Luz las de La Naval]", resalta Mari Patrón, presidenta del colectivo, "debería haber una manifestación de toda la gente que ama el Carnaval".

«Esto pone en peligro cualquier fiesta, también las de barrio», resalta Mari Patrón, presidenta de los diseñadores

La incertidumbre que rodea a partir de ahora a la celebración del Carnaval en la calle afecta especialmente a orquestas y djs. "Es una de las fechas más fuertes que tenemos durante el año por la cantidad de de bolos que salen", resalta Alberto Monterrey, dj. Insta a las autoridades a "encontrar un lugar idóneo", al tiempo que resalta, que se trata de una fiesta "que es nuestra y que siempre nos ha representado".

El también dj y además isletero Nichel B. resalta también la limitación que está habiendo al ocio en la ciudad. "Entiendo que el ruido y la afluencia de personas pueden ocasionar molestias a quienes residen en las zonas cercanas", destaca, aunque pone un pero, "me resulta difícil comprender que se plantee cambiar la ubicación de un evento que congrega a miles de personas por las quejas de una minoría", al tiempo que invita a buscar "un equilibrio".

"Sería como suspender los Sanfermines"

"Estamos hablando de algo que representa a Canarias", subrayó este jueves Jonathan García, presidente del Grupo Acuarela, "es una tradición, sería como suspender los Sanfermines". Al tiempo que resalta que se trata de una fiesta que genera "muchísimos ingresos" -el Ayuntamiento calcula el retorno económico en 40 millones de euros-. "Hay que salir a la calle a pelear por el Carnaval y nuestra cultura", precisa. El director de Armonía Show, Ronald García, se muestra en la misma línea, "más que por el interés del grupo es por el de la propia ciudad, me fastidia más por la gente que quiere disfrutar del Carnaval".

"La gente tiene que salir a la calle y pelear por lo nuestro", resaltó Borja Casillas, más conocido como Drag Sethlas. En comparsas y murgas el sentimiento también es generalizado. "El Carnaval no es delito, es cultura, tradición y alegría; se cuida, no se persigue", han puesto las murgueras del Risco, las Crazy Trotas, en sus redes. "Perder el Carnaval de la calle sería perder lo que somos", resaltaba la comparsa Kisamba. Los Chacho tú, por su parte, recordaron la actuación que hicieron este año en el concurso de murgas defendiendo la celebración de la fiesta frente a las denuncias vecinales.