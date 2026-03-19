IA gratis en la educación: Google impulsa el uso de Gemini y LearnLM para mejorar el aprendizaje en las aulas de Canarias

Notebook LM puede usar los apuntes de un profesor de Historia y convertirlos en un podcast de diez minutos que los alumnos escuchen en la guagua. Gemini es capaz de leer la programación didáctica de una tutora de primaria y de generar en segundos la rúbrica de evaluación para un examen. Los dos son herramientas de inteligencia artificial (IA) de Google, gratuitas en los centros públicos del Archipiélago por un convenio entre el gigante tecnológico y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Y los dos serán el eje de las jornadas Hackeando la educación, un programa de dos días de formación intensiva pensados para que el profesorado canario se alfabetice en IA y apliquen estas herramientas al aula.

Gonzalo Romero es el director de Google for Education en España, Portugal y Andorra, el Iberia. Lleva más de una década en el cargo, lo que en el mundo tecnológico equivale casi a una eternidad, y en ese tiempo ha visto cómo el discurso sobre la digitalización educativa ha sufrido inconmensurables transformaciones. Primero fue la promesa de las pizarras digitales. Luego las tablets. Más tarde, las apps. Cada una de estas revoluciones estuvieron cabalgadas por los mismos estereotipos: expectativas desbocadas, asimilación desigual en la comunidad educativa, docentes que se sienten solos ante la herramienta nueva, lo que la destierra al olvido y al cajón.

Ahora es la inteligencia artificial. Y Romero, que ha visto llegar, quedarse y a veces irse a demasiadas olas tecnológicas, es de los que dicen que esta vez es diferente. «Todas las revoluciones donde la tecnología está presente necesitan un periodo de adaptación y un periodo de acompañamiento a los docentes», expresa.

Más preguntas que respuestas

La herramienta central del ecosistema educativo de Google es Gemini For Education, disponible en los centros con Google Workspace For Education. Lo que distingue a Gemini de otros asistentes de IA generativa es el modelo de lenguaje que la configura. La interpelada es LearnLM, una familia de modelos diseñada específicamente en favor del aprendizaje y contra la pereza cognitiva. «Cuando preguntas a Gemini, la idea no es que te dé la respuesta, sino que te ayude a desarrollar el pensamiento. Te da más preguntas que respuestas», manifiesta.

Las jornadas Hackeando la educación aterrizan desde hoy y hasta mañana en el Colegio San Ignacio de Loyola, en Las Palmas de Gran Canaria, con un completo sold out. El evento está dirigido a docentes, equipos directivos y profesionales de todo el Archipiélago interesados en integrar herramientas de IA en sus centros.

La de hoy será una primera jornada más teórica, con ponencias sobre los retos y oportunidades que plantea la IA en la educación, y mañana habrá una segunda vuelta orientada al taller, a probar y equivocarse con estas herramientas. Carlos Magro, de la Asociación Educación Abierta, Mariano Salas, del equipo de Google for Education, Miguel Ujeda, pedagogo y Senior Consultant de Google for Education, forman parte del elenco del programa.

«Lo más importante ahora mismo es acompañar a los docentes a que entiendan el potencial de la herramienta, cómo la inteligencia artificial les puede ayudar en su día a día, a tener un mejor bienestar digital, a poder reducir esa burocracia a la que a veces se enfrentan», explica Romero.

Según el informe GoStudent 2025, solo el 12% de los docentes en España ha recibido formación formal en inteligencia artificial. El 86% ya usa herramientas de IA para preparar o impartir clases, pero lo hace sin formación específica, a golpe de prueba y error. El 75% planea incorporar estas tecnologías en el próximo curso. Y solo el 24% del alumnado afirma tener acceso en el aula a herramientas de aprendizaje basadas en IA.

Otro de los hitos del gigante tecnológico es Google DeepMind, el mayor exponente de la «productización» de la IA, diseñada para perfeccionar los algoritmos de aprendizaje. «Google no es solo una empresa de tecnología, también es una empresa de ciencia. Y es muy importante conocer esto», subraya. En 2024, el equipo de DeepMind dentro de Google recibió el Premio Nobel de Química por haber usado inteligencia artificial para mapear miles de proteínas que antes se desconocían.

El resultado, según Romero, fue equivalente a adelantar cuatrocientos años de investigación científica. «Gracias a la inteligencia artificial, los equipos de Google DeepMind han conseguido mapear varias centenas de proteínas, miles de proteínas, que antes no se conocían, y esto ha avanzado la investigación unos 400 años».

El futuro de la IA

«El horizonte tiene que ser seguir creando herramientas que estén al servicio de los profesores, siempre bajo su control y liderazgo, para poder tomar mejores decisiones en lo que es la personalización del aprendizaje», argumenta. Un solo profesor con 25 alumnos no puede, físicamente, adaptar el ritmo y el nivel de cada explicación a cada estudiante. Una IA que procesa en tiempo real el historial de respuestas de un alumno y ajusta la dificultad del siguiente ejercicio, sí puede.

Gonzalo Romero, director de Google For Education Iberia, en Ecca.edu. / lp/dlp

El otro horizonte que dibuja es el del bienestar docente. «Los profesores pasan muchas horas en los colegios con sus niños y luego en casa siguen, y eso no es sano. Que la tecnología les ayude a automatizar algunos procesos, a que recuperen tiempo, puede impactarles positivamente en su bienestar profesional». En los cálculos del equipo de Google Education, los docentes ahorran entre cinco y diez horas semanales, antes focalizadas en tareas repetitivas.