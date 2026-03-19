El Puerto de Las Palmas inaugura la mayor terminal de cruceros de Europa con la vista puesta en la llegada de nuevas navieras buscando puertos seguros

Seis meses después de su puesta en funcionamiento, la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas, la mayor de Europa, se inauguró este jueves con la mirada puesta en el futuro más próximo y las repercusiones de los nuevos conflictos bélicos en el sector del turismo marítimo, donde Gran Canaria y toda Canarias está atrayendo las miradas de las navieras, y la nueva etapa de la relación puerto-ciudad.

El acto, que coincidió con la presencia de tres cruceros en el Muelle Santa Catalina, el Costa Fortuna, La Belle des Oceans y el Corinthian, contó con la asistencia de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; el presidente de Global Ports Holding, Mehmet Kutman; el director regional de West Med de Global, Francesc Grau; el CEO de Sepcan, Sergio Socas; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez; y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, además de una amplia representación empresarial del Puerto de Las Palmas.

Llamamiento de nuevas navieras

Beatriz Calzada explicó que la nueva estación que empezó a funcionar el pasado 2 de octubre se ha diseñado con todos los elementos «innovación tecnológica, de eficiencia, energética» y «ya está siendo un referente para otros puertos que, incluso, la quieren copiar y eso siempre es un buen ejemplo de que las cosas se han hecho bien».

Inauguración de la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas / José Pérez Curbelo

Además, la presidenta de la Autoridad Portuaria reconoció que ya se ha empezado a notar «el llamamiento» de algunas navieras que hasta ahora no pasaban por el Puerto de Las Palmas «porque sus cruceros se posicionaban en zonas como Asia y Oriente, y ahora buscan puertos más seguros» y están pidiendo información sobre la disponibilidad de La Luz.

En ese sentido, el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, apuntó que «es importante dimensionar qué cantidad de cruceros se puede recibir en aras de no minorar la calidad de los servicios prestados». A su juicio, se cometería «un error» si se rebaja el nivel de calidad para captar un mayor número estos barcos.

Coste de la infraestructura

En total, la inversión que se ha realizado en esta infraestructura es de más de 40 millones de euros, 34 de ellos solo en el edificio. La nueva terminal de cruceros del Muelle Santa Catalina con sus 14.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, es la mayor de Europa y aúna la modernidad con la tradición para reflejar tanto el futuro del Puerto de Las Palmas como su pasado. Para ello, su diseño se inspiró en los tinglados portuarios históricos, con una estructura metálica robusta compuesta por 420.000 kilos de acero en perfiles laminados que sustenta un esqueleto con más de 70 pilares y 12 pórticos con 500 piezas por cercha, la armadura que sostiene la cubierta. Para brindar un carácter contemporáneo y transparente se optó por un envolvente de cristal. Este muro cortina de vidrio de 1.200 metros cuadrados garantiza la entrada de luz natural y ofrece aislamiento térmico y control solar, mejorando la eficiencia energética, ya que reduce la pérdida de energía.

Sostenibilidad y autosuficiencia energética

La premisa de sostenibilidad se refleja también en su techo de doble cubierta, donde se han dispuesto 400 paneles solares de 550 vatios cada uno, lo que permite generar hasta 240.000 vatios de energía y hacer que esta estación marítima sea autosuficiente desde el punto de vista energético.

Por otro lado, el edificio está diseñado para atender hasta cuatro cruceros de gran tamaño simultáneamente, mejorando considerablemente la capacidad operativa respecto a las instalaciones anteriores. Para ello, cuenta con tres pasarelas de embarque que permiten una logística ágil tanto para escalas en tránsito como para aquellos cruceros con embarque y desembarque de pasajeros. Con esta nueva terminal se podrá atender a hasta 13.000 pasajeros al día.

Proyecto urbano y bulevar peatonal

Pero el proyecto es más ambicioso que la construcción de esta terminal, ya que incluye la creación de un bulevar peatonal que conecta la terminal con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, además de otras mejoras urbanísticas como la plantación de 136 palmeras cubanas, zonas de descanso y recreo, y aparcamiento, entre otros, a lo largo del espacio de más de 17.800 metros cuadrados de superficie. Asimismo, la idea de la institución portuaria es que este bulevar contemple espacio adicional para actividades culturales, comerciales y creativas, y no se descarta de que pueda abrirse a la ciudadanía fuera de la temporada de cruceros.

Respuesta al crecimiento del turismo marítimo

De esta manera, el Puerto de Las Palmas da respuesta al crecimiento constante del turismo marítimo que ha experimentado un incremento anual de cerca del 18% en los últimos años. En 2026 se espera que la cifra de pasajeros que lleguen «supere holgadamente los dos millones», afirmó el presidente de Global Ports Holding, Mehmet Kutman, que agregó que la intención es «crecer hasta los tres millones en cinco o seis años».

El CEO del Sepcan, Sergio Socas, puso el acento en la buena relación de los dos socios, que comparten «el deseo de ser la puerta de bienvenida para viajeros de todo el mundo. Esta nueva terminal de crucero es simboliza el momento de transformación y modernización que está viviendo nuestro sistema portuario. En una infraestructura que representa la evolución, la apertura al mundo, la confianza en el futuro de nuestra ciudad y de nuestra isla»

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, sentenció durante su intervención que la terminal «refuerza el posicionamiento de La Luz como uno de los grandes puertos de cruceros del Atlántico y contribuye a seguir consolidando a Canarias como un destino turístico de primer nivel, generador de empleo y oportunidades».

«Un paso más en ese encuentro entre el puerto y la ciudad»

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aseveró que la nueva infraestructura «supone mucho más que un hito de dimensiones operativas» y es «otra de las apuestas de Gran Canaria por un modelo concreto destinado al éxito», mientras que la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, manifestó su convencimiento de que esta terminal «supondrá un paso más en ese encuentro entre el puerto y la ciudad», porque «cuando hablamos de turismo de cruceros, hablamos de una visión estratégica del desarrollo de una parte importante de la economía urbana de la ciudad, de la economía azul, junto con el efecto multiplicador de este puerto».