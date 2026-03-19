El Museo Néstor cambia de cara: comienzan los trabajos para mejorar la accesibilidad y modernizar las instalaciones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha comenzado los trabajos para mejorar la accesibilidad y modernizar las instalaciones del Museo Néstor. Este proyecto tiene como objetivo consolidar el museo como un referente cultural y artístico de la ciudad, y cuenta con un presupuesto de 4.049.583,46 euros.

La financiación proviene de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN), con una aportación del 50% por parte del Consistorio, mientras que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria financian la otra mitad.

Fachada del Museo Néstor, en una imagen de archivo / LP/DLP

Cinco áreas de actuación

Los trabajos ya han comenzado con la realización de los primeros trabajos preliminares para el cerramiento de la zona de intervención. Esto incluye perforaciones en el muro que permitirán anclar los elementos de protección necesarios para garantizar la seguridad durante el desarrollo de las obras.

La empresa ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. está a cargo de la ejecución de las obras, las cuales se dividen en cinco áreas de actuación: mejora de la seguridad y adaptación para personas con movilidad reducida, ampliación hacia la Plaza de La Caleta, intervenciones puntuales, actualización de instalaciones y trabajos de conservación y reforma.

Mejoras en accesibilidad

Entre las medidas de accesibilidad, se contempla la construcción de una escalera-rampa de acceso principal en la Plaza de Las Palmas y la instalación de rampas interiores que facilitarán el acceso a la sala decagonal y al torreón este. Además, se instalará una silla salvaescaleras para la zona administrativa del museo.

El proyecto también prevé la creación de un nuevo volumen adosado a la fachada este, que incluirá un ascensor y permitirá el paso de instalaciones, todo integrado estéticamente al edificio. En la planta baja se habilitará una plataforma al aire libre que podrá usarse para exposiciones.

Recuperación y transformación de espacios

Además, el proyecto contempla la recuperación de la sala decagonal, la transformación de antiguos baños exteriores en una nueva sala expositiva y la creación de un aula didáctica en la planta baja. En línea con las recomendaciones del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, el ventanal de la Plaza de La Caleta será adaptado para convertirse en una puerta lo suficientemente grande para permitir la entrada de obras de gran formato.

Los trabajos también incluyen la restauración de las cubiertas, fachadas, carpinterías y pavimentos. Se procederá al levantamiento y sellado de tejas, reposición del sistema de impermeabilización y restauración del color blanco original de las fachadas. Asimismo, se sustituirán los elementos de madera deteriorados por otros similares y se realizarán trabajos de conservación en carpintería, cerrajería y otros elementos metálicos del inmueble.

Esta reforma integral es un paso importante para mejorar la accesibilidad y conservar el patrimonio del Museo Néstor, ofreciendo a los visitantes una experiencia más inclusiva y moderna.