Las Canteras se "fortifica" ante Therese: un muro de 50 metros y accesos cerrados por el temporal en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un protocolo preventivo ante la llegada de la borrasca Therese, incluyendo la construcción de un muro de arena y el cierre de accesos en zonas costeras
La llegada de la borrasca Therese ha llevado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a activar un protocolo específico de actuación en el litoral de la ciudad, con medidas preventivas en la playa de Las Canteras como la construcción de un muro de arena, la retirada de equipamientos y el cierre de accesos en las zonas más expuestas al temporal.
Una de las actuaciones más visibles ha sido el levantamiento de un muro de contención de más de 50 metros de longitud y unos dos metros de altura en la zona del Balneario y Cruz Roja, en Tomás Miller, uno de los puntos más sensibles del paseo y de la playa cuando se registran episodios de fuerte oleaje y mareas. El objetivo es proteger los equipamientos municipales ante el impacto previsto de la mar.
Además, la Concejalía de Ciudad de Mar ha retirado de forma preventiva varios elementos situados en la arena que podrían verse afectados por el temporal. Entre ellos figuran algunas duchas, como la ubicada a la altura de la calle Bernardo de la Torre, así como estructuras de madera en la zona de duchas de la calle Velarde. También se han recogido las pasarelas enrollables de acceso a la orilla y se han asegurado distintos elementos del litoral, como papeleras y señalética.
Cierre de accesos en Las Canteras
Como medida adicional de seguridad, permanecerán cerrados los accesos a La Cícer y Los Muellitos, dentro del dispositivo municipal desplegado ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
La ciudad mantiene activadas desde este miércoles las alertas por viento y fenómenos costeros, además de la prealerta por lluvias, tormentas y riesgo de inundaciones. Según las previsiones, el episodio podría intensificarse a partir de este jueves, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y mar combinada con olas de 4 a 5 metros, en un contexto además marcado por las mareas equinocciales, que elevan el riesgo en el litoral.
La alcaldesa, Carolina Darias, ha presidido una reunión de coordinación con los distintos servicios municipales para preparar la respuesta ante posibles incidencias. El Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Municipal y ha movilizado a Policía Local, Bomberos, Protección Civil y varios servicios técnicos.
En paralelo, el área de Limpieza ha puesto en marcha un operativo preventivo con 121 efectivos para garantizar el buen funcionamiento del sistema de drenaje. Los trabajos se han centrado en zonas con mayor riesgo de acumulación de agua, como Reina Mercedes, Guanarteme, Ciudad Jardín y Arenales, además de barrancos y puntos de captación de aguas pluviales.
Desde el Ayuntamiento se insiste en extremar la precaución y seguir las recomendaciones de autoprotección, evitando acercarse al mar, bañarse en zonas peligrosas o realizar actividades deportivas y náuticas en el litoral mientras dure el temporal.
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