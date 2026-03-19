El PP exige el cese inmediato de la gerente de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular (PP) en Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado a la alcaldesa Carolina Darias (PSOE) que aparte de manera inmediata a Elena Rodríguez, gerente de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, de todas sus funciones ejecutivas. La solicitud surge ante la combinación de problemas judiciales, financieros y de gestión de eventos que, según los populares, hacen insostenible su permanencia.

Querella judicial de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas

La portavoz del PP, Jimena Delgado, subrayó que la situación ha superado “todas las líneas rojas exigibles en una administración pública”. Elena Rodríguez está imputada judicialmente y enfrenta una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de prevaricación administrativa y actividades prohibidas a funcionarios públicos, relacionados con contratos de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. Este caso genera dudas sobre la transparencia en la gestión pública local.

Sentencia del Carnaval de 2024 y gestión de ruido

La resolución judicial que anuló el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en la zona del Puerto señala que las medidas contra el ruido anunciadas por Rodríguez, como limitadores acústicos, mantas y controles policiales, “carecen de toda virtualidad probatoria”. El fallo indica que los escenarios no contaban con limitadores acústicos y que no se realizaron mediciones en todos los actos, confirmado por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Esto evidencia fallas en la planificación y gestión de eventos públicos.

Problemas financieros y deudas con proveedores

La Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria mantiene deudas con proveedores y problemas financieros desde hace más de un año. El PP advierte que la continuidad de la gerente afecta la confianza de proveedores y vecinos, comprometiendo la ejecución de festividades y eventos culturales de la ciudad.

Riesgo para transparencia y gestión pública

Delgado afirmó que, aunque se respeta la presunción de inocencia, la alcaldesa no puede sostener a una persona cuya gestión representa un riesgo para la transparencia pública y el manejo de fondos que superan los 20 millones de euros. Rodríguez fue designada durante la etapa de Carolina Darias para recuperar la gestión de la sociedad tras apartar al anterior gerente por desfases contables y problemas con proveedores.

Consecuencias para eventos culturales y Carnaval

El PP señaló que mantener a Rodríguez al frente de la organización del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y otros eventos culturales compromete la planificación, seguridad y calidad de las celebraciones. La continuidad de la gerente genera incertidumbre en la organización de festividades y la confianza de la ciudadanía.

Solicitud de cese inmediato y responsabilidad de la alcaldesa

Los populares insisten en que normalizar esta situación es inaceptable mientras persisten problemas judiciales, financieros y de gestión de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. “No se puede pedir confianza a vecinos y ciudadanos mientras se mantiene en su puesto a una gerente querellada y judicialmente desautorizada en un asunto tan sensible como el ruido del Carnaval de Las Palmas. Carolina Darias debe actuar de inmediato”, concluyó Jimena Delgado.