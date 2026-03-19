Raciones gigantes y auténtica comida canaria: así es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que no te puedes perder
Un clásico de la capital grancanaria que conquista por su sello local y sus raciones imposibles de terminar
La gastronomía es uno de los principales motivos por los cuales se mueve el turismo. Visitar nuevos lugares y probar productos locales es una de las grandes motivaciones de los viajeros.
Las Islas Canarias cuenta con una gastronomía amplia y única, que solo puede disfrutarse plenamente viajando al archipiélago. Las papas arrugas, el mojo picón o el frangollo son algunos platos autóctonos que ponen en valor la riqueza culinaria de las islas.
Auténtico sabor canario en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria
La cuenta de Tiktok @descubreconc ha desvelado uno de los mejores lugares en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de auténtica comida de calidad canaria a un precio inmejorable.
En la capital se encuentra Guachinche Va por ti mamá, un local que conquista por su comida casera elaborada a diario y su ambiente familiar. Este establecimiento rinde homenaje a la auténtica cocina canaria con platos tradicionales llenos de sabor y elaborados con cariño.
Cocina elaborada y raciones contundentes
Su chef, Juanpe, es el encargado de reinventar el sabor canario sin que pierda su esencia, apostando por productos locales y de calidad para ofrecer la mejor experiencia gastronómica.
En Va por ti mamá la comida de calidad es la protagonista. Entre los platos más destacados están la parrillada de pescado y marisco con papas arrugadas con 17,50 €, su pescado fresco (17 euros la ración) y el pulpo con aguacate a la brasa (19,50 €), un plato original que sorprende a todos los comensales.
El establecimiento combinan el producto local con las recetas tradicionales y las raciones abundantes.
Los creadores de contenido destacan la que el restaurante ofrece raciones abundantes y llenas de auténtico sabor, ideales para compartir con amigos o familia, en un entorno acogedor en pleno corazón de la capital.
Ubicación
Guachinche Va por ti mamá se encuentra en la calle Más de Gaminde, 5, en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria. Su ambiente acogedor, su cocina elaborada, su cordial trato y su excelente relación calidad-precio, unos 20 euros por personas aproximadamente, lo han convertido en una parada imprescindible para los amantes de la gastronomía canaria.
El establecimiento abre de miércoles a sábado de 12:00 a 23:30, y reduce su horario los domingos hasta las 17:00. Los lunes y martes el establecimento permanece cerrado por descanso del personal.
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