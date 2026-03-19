La ULPGC destina más de 10,5 millones de euros a su Plan de Investigación y Transferencia 2026

El nuevo plan propio de Investigación y Transferencia 2026 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) cuenta con una inversión de más de 10,5 millones de euros gracias al apoyo financiero del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Banco Santander.

Este plan, elaborado por los Vicerrectorados de Investigación y de Coordinación Institucional, Transferencia y Emprendimiento, está concebido como un instrumento estratégico que pretende reforzar, ordenar y potenciar la actividad investigadora de la ULPGC y su transferencia efectiva a la sociedad.

«La ULPGC muestra su firme compromiso con la excelencia científica, ofreciendo apoyo a la comunidad investigadora: desde la financiación de proyectos científicos precompetitivos hasta la contratación de personal investigador, el impulso de publicaciones científicas, la mejora de infraestructuras de investigación o el fomento de patentes y de iniciativas empresariales basadas en los resultados de investigación», especifican desde la institución.

Cinco pilares: del publicaciones a equipamiento

De este modo, el Plan de Investigación y Transferencia de la ULPGC se estructura en cinco grandes ámbitos de inversión y apoyo a la ciencia que se desarrolla cada año en la institución.

El primero de ellos se centra en el impulso a la labor investigadora y el desarrollo tecnológico, y cuenta con una inversión financiera de 440.000 euros para el año 2026, que irá destinada a ayudar, con el apoyo de consultorías especializadas, a los investigadores de la ULPGC que deseen presentarse a convocatorias competitivas de excelencia; así como a incentivar las publicaciones científicas de alto impacto; o a apoyar a aquellos nuevos investigadores que presentan proyectos de investigación precompetitivos.

También prevé una inversión de 2,2 millones de euros para la contratación de nuevos recursos humanos en el ámbito de la investigación, fomentando la convocatoria de contratos predoctorales de investigación; contratos posdoctorales de investigación; la captación de investigadores altamente citados; o contratando a nuevo personal técnico y de gestión de apoyo a los institutos universitarios. Asimismo, y gracias al Banco Santander, se seguirá impulsando los Premios predoctorales y posdoctorales.

Contempla, por otro lado, una partida presupuestaria de casi 419.000 euros para la reparación y mantenimiento del equipamiento de los distintos Servicios Científicos de la institución y de sus grupos de investigación; así como para la adquisición de nuevo equipamiento que asegure que los investigadores de la ULPGC puedan desarrollar su trabajo de manera óptima.

Divulgación científica

En el ámbito de la transferencia y conocimiento, el Plan estratégico de la ULPGC destinará casi 400.000 euros en 2026. Esta partida irá destinada a proteger sus resultados científicos de los investigadores y a gestionar su propiedad industrial e intelectual; así como para impulsar y crear nuevas empresas basadas en el conocimiento: spinoffs y startups. Además, se destinará otra parte del presupuesto a estimular los resultados de investigación con alto potencial de transferencia al sector productivo y a fomentar la divulgación científica, lo que permitirá acercar los resultados de la investigación desarrollada en la ULPGC a la sociedad.

El último ámbito de financiación que contempla el Plan de Investigación ULPGC 2026 es el denominado apoyo institucional a las actividades I+D+i+T, al que se destina 7,1 millones de euros, y que financia y cofinancia contratos predoctorales y posdoctorales de convocatorias anteriores. Pero también se invierte en la creación y mantenimiento de Oficinas de apoyo a proyectos europeos, de servicios científicos y a la oficina de transferencia de conocimiento, necesarias para el apoyo diario de los investigadores que participan en proyectos internacionales competitivos.

La presentación del Plan ha contado con la presencia del Rector de la ULPGC, Lluís Serra, que ha estado acompañado del viceconsejero de Universidades del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez; el Consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink; la Directora de Empresas e Instituciones de Canarias del Banco Santander, Nerea Aristi y los Vicerrectores de Investigación, Juan Alberto Corbera; y el de Coordinación Institucional, Transferencia y Emprendimiento, Sebastián López.