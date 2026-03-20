Adiós a los baches en Escaleritas: comienza el asfaltado con una inversión de 2,89 millones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue avanzando en el plan municipal de asfaltado. La Concejalía de Vías y Obras ha iniciado este viernes los trabajos en el barrio de Escaleritas. Esta nueva actuación se enmarcan en un proyecto que también contempla la renovación de calles en los barrios de Guanarteme y Alcaravaneras con una inversión total de 2,89 millones de euros, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad del firme.

Los trabajos se han iniciado este viernes con la ejecución de los rebajes de aceras en la calle Bejeque, una actuación orientada a mejorar la accesibilidad peatonal. Está previsto que estas labores continúen la próxima semana en la calle Pepe Castellano. Una vez finalizadas estas actuaciones previas, se iniciarán los trabajos de repavimentación de la calzada en la Avenida de Escaleritas.

Más seguridad

Esta actuación permitirá renovar una superficie de 19.709,31 metros cuadrados en la Avenida de Escaleritas, en el tramo comprendido entre la rotonda Electra, que da acceso al puente de La Ballena, y la calle Obispo Romo.

Durante el 2025 se llevó a cabo una actuación de repavimentación en tres distritos, por 2,2 millones de euros

El concejal de Vías y Obras, Carlos Díaz, ha señalado que esta actuación les permite "seguir avanzando en la mejora del estado del firme en distintos puntos de la ciudad, reforzando la seguridad vial y la calidad de los espacios públicos". Díaz ha destacado que "los trabajos en Escaleritas forman parte de un proyecto más amplio que abarca varios barrios, con una inversión importante que refleja el compromiso municipal con el mantenimiento y modernización del viario".

Presupuesto

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa de esta manera con el Plan de Asfaltado, que a lo largo del actual mandato se ha desarrollado en más de 60 calles con una inversión de 5,1 millones de euros y que, con esta última licitación, superará los ocho millones de euros.

Durante el pasado 2025 se llevó a cabo una actuación en tres distritos, por 2,2 millones de euros, en la que se repavimentaron calles de barrios del Distrito Ciudad Alta, como La Minilla, Escaleritas, Altavista y Barranquillo Don Zoilo; del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con intervenciones en Piletas, Isla Perdida, La Suerte y Cruz del Ovejero; y del Distrito Centro, con asfaltado en vías principales como Paseo de Chil y León y Castillo, esta última a la altura del Real Club Náutico de Gran Canaria, en la conexión de la Avenida Marítima con la Base Naval.

Además, el Consistorio, a través del Plan de Cooperación del Cabildo, repavimentó en 2024 un total de 33 calles de Triana, Vegueta, Escaleritas, Casablanca I y El Lasso, con una inversión de 1,2 millones de euros, así como dos actuaciones de asfaltado en los barrios de Schamann y Salto del Negro, con una inversión de 508.270 euros; y en Casablanca I y Las Torres, a las que se destinaron otros 424.000 euros.