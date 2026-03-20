Obras de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria: conoce los cortes de tráfico y las zonas afectadas por los trabajos

Emalsa iniciará el próximo lunes, 23 de marzo, a las 8:00 horas, una nueva intervención en la red de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como parte de su trabajo continuo de mantenimiento y mejora de los servicios de gestión del agua. Los trabajos se llevarán a cabo en la calle Ferreras y se prevé que finalicen el jueves, 26 de marzo, alrededor de las 15:00 horas.

La intervención contempla la realización de dos actuaciones puntuales de reparación de albañales en la citada vía. Las reparaciones se realizarán específicamente en el número 12, en zona peatonal, y en el número 19, donde los trabajos afectarán tanto a la acera como a la calzada.

Ocupaciones parciales y cierre de calles

Como resultado de estas labores, será necesaria la ocupación de la vía en diferentes tramos. En la calle Ferreras, entre los números 15 y 23, y en la calle La Naval, entre los números 14 y 18, se producirán ocupaciones parciales. Además, se procederá al cierre al tráfico de la calle Ferreras entre los números 15 y 27, así como de la calle Faro, entre los números 1 y 9, durante el tiempo que duren los trabajos.

Plano de los cambios que ocasionarán los trabajos de Emalsa / Emalsa

Emalsa tomará las medidas necesarias para minimizar las molestias a los residentes y conductores, habilitando desvíos y señalización adecuada en la zona afectada.

Impacto en el suministro de agua

Es importante destacar que, al tratarse de intervenciones en la red de saneamiento, los trabajos no provocarán cortes en el suministro y el servicio de abastecimiento de agua no se verá afectado en ningún momento.

Desde Emalsa se agradece la comprensión de la ciudadanía ante las molestias ocasionadas, y se mantiene la coordinación con los servicios municipales para minimizar el impacto sobre el tráfico y restablecer la normalidad en la zona a la mayor brevedad posible.