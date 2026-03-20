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Cervezas y agua en peligro: la borrasca Therese desestabiliza la carga de un portacontenedores y afecta al comercio de Gran Canaria

Los estibadores de La Luz se enfrentan a una compleja operación para asegurar los contenedores del 'Aquarius', que transportaba productos para comercios locales y ha sufrido daños por la borrasca

Contenedores caídos en el 'Aquarius'

Contenedores caídos en el 'Aquarius'

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Nueva caída de contenedores en un buque rumbo a Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

Cervezas, agua y otras mercancías que llegaban al Puerto de Las Palmas a bordo del portacontenedores Aquarius han caído al mar o están en peligro después de que la borrasca Therese golpeara con fuerza al barco durante su travesía y desestabilizara las pilas de containers.

Los estibadores de La Luz afrontan ahora una operación mucho más difícil y con mayor riesgo que la realizada recientemente en el One Continuity, puesto que en esa ocasión los contenedores estaban vacíos. De hecho, antes de empezar a descargar las grandes cajas del barco será necesaria la elaboración de un plan de seguridad y una planificación más detallada.

Los barriles de cerveza bajo los contenedores desestabilizados

Los barriles de cerveza bajo los contenedores desestabilizados / La Provincia

Espera de los Peritos y Retrasos en la Descarga

El presidente del colectivo en Canarias, Maximiliano Díaz, explica que la compañía está a la espera de que los peritos analicen con detenimiento la situación y la previsión es que los trabajos de descarga no comiencen antes del miércoles.

Impacto en el Comercio Local de Las Palmas

El barco, que está atracado en la terminal de Opcsa y tiene una eslora de 134 metros y una manga de 20 metros, realizaba un viaje nacional cargado de mercancía para los comercios de la isla, por lo que este incidente puede ocasionar perjuicios a empresas locales.

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