La comparecencia de Inmaculada Medina por el 'caso Valka' queda aplazada por motivos de salud
La exconcejala Inmaculada Medina aplaza su comparecencia ante el juez por motivos de salud, mientras la investigación del 'Caso Valka' avanza con declaraciones y peticiones de medidas cautelares
La comparecencia de Inmaculada Medina ante el juez, que tendría que haber tenido lugar este viernes en la Ciudad de la Justicia, queda aplazada. La exconcejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, investigada dentro de una de las ramificaciones del 'Caso Valka', alegó motivos de salud, por lo que las partes acordaron aplazar la declaración. Medina, quien dimitió el pasado mes de noviembre, está siendo investigada por su presunta implicación en un supuesto caso de corrupción en torno a una serie de facturas de agua para riego. Se le acusa de los posibles delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude.
El jefe de Parques y Jardines, Sergio González Cubas, sí compareció este viernes, aunque se acogió a su derecho a no declarar. El magistrado anticorrupción, Rafael Passaro Cabrera, ha solicitado medidas cautelares. Ya el pasado martes hicieron lo propio los otros investigados en esta ramificación del 'Caso Valka'; el anterior jefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, y el empresario Felipe Guerra, para quienes Anticorrupción ha solicitado restricción de la movilidad. También acudió al juzgado la administradora única de Guerra Patrimonial, Nayra Guerra.
Habrá ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria
- Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta