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La comparecencia de Inmaculada Medina por el 'caso Valka' queda aplazada por motivos de salud

La exconcejala Inmaculada Medina aplaza su comparecencia ante el juez por motivos de salud, mientras la investigación del 'Caso Valka' avanza con declaraciones y peticiones de medidas cautelares

Inmaculada Medina se lleva la mano a la cabeza para colocarse el cabello durante la comparecencia en la que anunció su dimisión, este lunes, en las Oficinas Municipales.

Inmaculada Medina se lleva la mano a la cabeza para colocarse el cabello durante la comparecencia en la que anunció su dimisión, este lunes, en las Oficinas Municipales. / J.PEREZ CURBELO

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

La comparecencia de Inmaculada Medina ante el juez, que tendría que haber tenido lugar este viernes en la Ciudad de la Justicia, queda aplazada. La exconcejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, investigada dentro de una de las ramificaciones del 'Caso Valka', alegó motivos de salud, por lo que las partes acordaron aplazar la declaración. Medina, quien dimitió el pasado mes de noviembre, está siendo investigada por su presunta implicación en un supuesto caso de corrupción en torno a una serie de facturas de agua para riego. Se le acusa de los posibles delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude.

El jefe de Parques y Jardines, Sergio González Cubas, sí compareció este viernes, aunque se acogió a su derecho a no declarar. El magistrado anticorrupción, Rafael Passaro Cabrera, ha solicitado medidas cautelares. Ya el pasado martes hicieron lo propio los otros investigados en esta ramificación del 'Caso Valka'; el anterior jefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, y el empresario Felipe Guerra, para quienes Anticorrupción ha solicitado restricción de la movilidad. También acudió al juzgado la administradora única de Guerra Patrimonial, Nayra Guerra.

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