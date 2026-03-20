Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Borrasca ThereseIncidencias Borrasca ThereseCaso ValkaPuerto de Las PalmasDesaparecidos en CanariasLoterías
instagramlinkedin

Las Palmas de Gran Canaria organiza un taller de redes sociales por Adolfo Rodríguez, creador de contenido de LA PROVINCIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria organiza un taller gratuito de redes sociales, impartido por un periodista, para mejorar la comunicación digital de asociaciones y ciudadanos

Adolfo Rodríguez en el Camino de Santiago

Adolfo Rodríguez en el Camino de Santiago / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, organiza un taller de redes sociales dirigido a asociaciones y a cualquier persona interesada en mejorar el uso de estas herramientas de comunicación en el ámbito comunitario.

La concejala del área, Betsaida González, ha señalado que “este tipo de iniciativas buscan ofrecer herramientas útiles a las asociaciones y a la ciudadanía para mejorar su comunicación y aprovechar el potencial de las redes sociales como espacios de información, participación y conexión con la comunidad”.

Uso estratégico de las principales plataformas

El taller estará impartido por Adolfo Rodríguez, periodista de LA PROVINCIA/DLP y creador de contenidos, quien ofrecerá a las personas participantes claves prácticas para utilizar las redes sociales de forma eficaz, mejorar la comunicación digital y aprovechar estas plataformas como herramientas de participación y difusión de actividades asociativas.

Durante las sesiones se abordarán aspectos relacionados con la creación de contenidos, el uso estratégico de las principales plataformas y la mejora de la presencia digital de colectivos ciudadanos y asociaciones.

La formación tendrá lugar los días 23 y 25 de marzo, en horario de 17:30 a 19:00 horas, en el local La Plaza, situado en la Plaza de la Música, y será de carácter gratuito, con plazas limitadas al aforo disponible.

Noticias relacionadas y más

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del correo electrónico participacionciudadana@laspalmasgc.es o llamando a los teléfonos 928 448 736 y 928 446 579.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  2. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  3. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  4. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  5. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  6. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  7. ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria
  8. Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta

IA gratis en la educación: Google impulsa el uso de Gemini y LearnLM para mejorar el aprendizaje en las aulas de Canarias

IA gratis en la educación: Google impulsa el uso de Gemini y LearnLM para mejorar el aprendizaje en las aulas de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria organiza un taller de redes sociales por Adolfo Rodríguez, creador de contenido de LA PROVINCIA

Las Palmas de Gran Canaria organiza un taller de redes sociales por Adolfo Rodríguez, creador de contenido de LA PROVINCIA

La comparecencia de Inmaculada Medina por el 'caso Valka' queda aplazada por motivos de salud

La comparecencia de Inmaculada Medina por el 'caso Valka' queda aplazada por motivos de salud

Paso clave para el futuro parque del Puerto con el diseño de la nueva nave de Cruz Roja

Paso clave para el futuro parque del Puerto con el diseño de la nueva nave de Cruz Roja

El restaurante Quebeque, el clásico de Guanarteme que lleva 21 años ofreciendo gastronomía tradicional a sus clientes

El restaurante Quebeque, el clásico de Guanarteme que lleva 21 años ofreciendo gastronomía tradicional a sus clientes

Obras de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria: conoce los cortes de tráfico y las zonas afectadas por los trabajos

Obras de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria: conoce los cortes de tráfico y las zonas afectadas por los trabajos

Vicente Boluda, absuelto de denuncia falsa en el conflicto por el servicio de remolque en el Puerto de Las Palmas

Vicente Boluda, absuelto de denuncia falsa en el conflicto por el servicio de remolque en el Puerto de Las Palmas

Cervezas y agua en peligro: la borrasca Therese desestabiliza la carga de un portacontenedores y afecta al comercio de Gran Canaria

Tracking Pixel Contents