Las Palmas de Gran Canaria organiza un taller de redes sociales por Adolfo Rodríguez, creador de contenido de LA PROVINCIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, organiza un taller de redes sociales dirigido a asociaciones y a cualquier persona interesada en mejorar el uso de estas herramientas de comunicación en el ámbito comunitario.

La concejala del área, Betsaida González, ha señalado que “este tipo de iniciativas buscan ofrecer herramientas útiles a las asociaciones y a la ciudadanía para mejorar su comunicación y aprovechar el potencial de las redes sociales como espacios de información, participación y conexión con la comunidad”.

Uso estratégico de las principales plataformas

El taller estará impartido por Adolfo Rodríguez, periodista de LA PROVINCIA/DLP y creador de contenidos, quien ofrecerá a las personas participantes claves prácticas para utilizar las redes sociales de forma eficaz, mejorar la comunicación digital y aprovechar estas plataformas como herramientas de participación y difusión de actividades asociativas.

Durante las sesiones se abordarán aspectos relacionados con la creación de contenidos, el uso estratégico de las principales plataformas y la mejora de la presencia digital de colectivos ciudadanos y asociaciones.

La formación tendrá lugar los días 23 y 25 de marzo, en horario de 17:30 a 19:00 horas, en el local La Plaza, situado en la Plaza de la Música, y será de carácter gratuito, con plazas limitadas al aforo disponible.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del correo electrónico participacionciudadana@laspalmasgc.es o llamando a los teléfonos 928 448 736 y 928 446 579.