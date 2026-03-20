Paso clave para el futuro parque del Puerto con el diseño de la nueva nave de Cruz Roja

Paso clave en la recuperación del muelle Sanapú para uso ciudadano en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha llevado a cabo la entrega oficial del proyecto básico para la construcción del nuevo Centro de Cooperación con África de Cruz Roja en el interior de la Zona Franca del Puerto de la Luz. La construcción de esta nave, que quedó paralizada tras la controversia entre el consistorio y la Autoridad Portuaria por el diseño del futuro parque del Puerto, permitirá liberar el espacio que la entidad humanitaria ocupa en la actualidad frente al Acuario Poema del Mar.

Desbloqueo del proyecto del muelle Sanapú tras el conflicto Puerto-Ayuntamiento en Las Palmas

El proyecto actualizado, que ha sido anunciado este viernes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tiene el sello de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda. Contempla una nave de 1.283,13 metros cuadrados, ubicada en una localización distinta a la originalmente planteada. Estará situada finalmente en la calle Adolfo Alonso Fernández, dentro del Puerto de la Luz y de Las Palmas.

Cómo será la nueva nave de Cruz Roja en el Puerto de la Luz y de Las Palmas

La instalación contará con dos alturas y con una estructura de cubierta a dos aguas hasta alcanzar una cota máxima de 15 metros. El edificio estará dividido en tres áreas funcionales: una zona de almacenaje, una zona de recepción de mercancías y una zona de oficinas. Además, dispondrá de un espacio exterior destinado a maniobras, carga y descarga, así como una zona de aparcamiento.

Mapa con la Ubicación del Centro de Cooperación con África de Cruz Roja

Metroguagua y reordenación del frente portuario de Las Palmas: origen del traslado

La construcción de la nueva nave de Cruz Roja es un compromiso que adquirió en su momento el Ayuntamiento de Augusto Hidalgo, ante la posibilidad de que fuera necesario mover la Avenida Marítima hacia el Puerto para hacer hueco a la Metroguagua en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque esa operación no fue finalmente necesaria, el consistorio refrendó su propuesta aún durante el mandato anterior.

El parque del Puerto de Las Palmas y el choque institucional entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria

Hidalgo y el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, presentaron un proyecto para unir el Parque Blanco y la pasarela Onda Atlántica con una gran zona verde en el entorno portuario. Sin embargo, sus sucesoras, Carolina Darias y Beatriz Calzada, chocaron tras la presentación oficiosa de algunas modificaciones con respecto al diseño inicial, que carecía de proyecto concreto.

Acuerdo para el traslado de Cruz Roja y avance del parque del muelle Sanapú

A partir de ese momento, el traslado de la nave de la Cruz Roja —la del Programa Mundial de Alimentos tiene su propio recorrido, al tratarse de un acuerdo del Reino de España con la ONU— quedó paralizado. Las conversaciones pasaron del ámbito político al técnico, pero en los últimos meses se ha logrado cerrar un acuerdo a tres bandas entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Autoridad Portuaria y la entidad humanitaria para impulsar de nuevo el traslado. Mientras tanto, el Puerto ha iniciado las obras de la primera fase del parque en el entorno del muelle Sanapú, en el espacio que antes ocupaba el aparcamiento de Sagulpa junto al acuario Poema del Mar.