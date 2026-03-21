Más de 3.000 personas recorren Las Canteras hasta la Base Naval contra la guerra, por la paz entre los pueblos y para exigir que Canarias sea territorio de paz

Más de 3.000 personas recorrieron este sábado el litoral de Las Canteras hasta la Base Naval en una movilización celebrada en Las Palmas de Gran Canaria para rechazar la guerra, reclamar la paz entre los pueblos y exigir que Canarias sea un territorio de paz.

La protesta partió desde la zona de Saulo Torón, en la playa de Las Canteras, y concluyó frente a la Base Naval, en un recorrido convocado bajo el lema “No a la guerra y por la paz entre los pueblos”, una iniciativa respaldada previamente por más de 1.500 firmantes.

Durante la marcha se dio lectura a un manifiesto en el que se reclamó el cumplimiento del Derecho Internacional, el fin de las agresiones militares y la construcción de un Estatuto de Neutralidad para Canarias.

A lo largo del recorrido y en el acto final se escucharon consignas como “no a la guerra en Irán”, “no al genocidio del pueblo palestino” y críticas a la injerencia en Venezuela y Cuba, en una denuncia conjunta de las distintas formas de violencia, bloqueo e intervención que afectan a diversos pueblos del Sur global.

Asimismo, se hizo un llamamiento a la solidaridad internacionalista y se expresó el apoyo a la flotilla que partirá el 12 de abril con destino a Gaza, una acción civil destinada a denunciar el bloqueo y la situación que vive el pueblo palestino.

Las personas convocantes denunciaron el uso del archipiélago como enclave estratégico al servicio de intereses militares ajenos y reivindicaron el carácter de Canarias como territorio de paz, retomando el mandato popular expresado en 1986 contra la permanencia en la OTAN.

La movilización se desarrolló en un ambiente pacífico y reivindicativo, reuniendo a colectivos sociales, activistas y ciudadanía comprometida con la defensa de la vida, la justicia y la paz.

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