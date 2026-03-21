Dos accidentes en cadena en Las Palmas de Gran Canaria

La autopista GC-1, una de las principales vías de comunicación de Gran Canaria, fue escenario en la mañana del sábado de dos accidentes de tráfico registrados prácticamente en el mismo punto, en sentido norte y a la altura de Hoya de la Plata, dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Los siniestros, que se produjeron sobre las 10.30 horas, implicaron a tres vehículos y provocaron la movilización de los servicios de emergencia. Agentes de la Policía Local acudieron al lugar para garantizar la seguridad en la zona, regular la circulación y coordinar la intervención de los equipos sanitarios.

Como consecuencia de los accidentes, una persona resultó herida y fue trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde recibió atención médica tras una primera valoración realizada en el lugar del suceso.

Dos colisiones en el mismo punto de la autopista

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, los dos accidentes se produjeron en el mismo punto de la GC-1, lo que generó una situación compleja para la circulación en uno de los tramos con mayor volumen de tráfico de la capital grancanaria.

En total, tres vehículos se vieron implicados en los dos accidentes registrados en este tramo de la autopista.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que se encargaron de asegurar la zona y gestionar la circulación mientras se atendía a las personas implicadas.

Tras ser atendida inicialmente en el lugar del accidente, la persona herida fue trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, uno de los principales centros sanitarios de referencia en la isla.