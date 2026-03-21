Atrapados en el Guiniguada: la fuerza del agua obliga a rescatar a tres personas

La fuerza del agua obligó este sábado a rescatar a tres personas del barranco Guiniguada a su paso por Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de que en la capital prácticamente no ha llovido durante la jornada, la cantidad de precipitaciones caídas en zonas de cumbres por la borrasca Therese ha hecho que el barranco capitalino haya desbordado su cauce, dejando incomunicadas fincas y vehículos.

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) tuvo que rescatar a eso de las 13:00 horas a una mujer. Esta se encontraba atrapada en el cauce a la altura del barrio de La Matula al no poder cruzar el barranco por la cantidad de agua que bajaba. Tras ser trasladada a un lugar seguro ha sido atendida por personal sanitario.

Además, Bomberos y Policía Local de la capital también rescataron a dos ciclistas que se encontraban aislados a la altura de la Albiturría. Los agentes tuvieron que hacer uso de cuerdas para poder sacarlos de donde se encontraban y llevarlos a una zona seca.

Vehículos aislados en el barranco

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado los accesos al Maipez, la Albiturría y el Pambaso ante la gran cantidad de agua que baja por el barranco. El desborde del Guiniguada a su paso por la capital también ha dejado aislados varios vehículos en la vía de tierra que da acceso a las fincas agrícolas.

La imagen del barranco Guiniguada cargado de agua contrasta con los cielos despejados que ha habido sobre la capital durante toda la mañana. Numerosos curiosos se han acercado hasta barrios como San Roque o el Lugarejo en el Lomo Apolinario para presenciar una estampa que no es nada habitual.

A pesar de que no llueve sobre la ciudad, este tipo de situaciones conllevan un grave riesgo, puesto que el agua baja de zonas de la Isla donde sí está lloviendo intensamente. Por lo que la población no debe confiarse y podría verse sorprendida por una barranquera.