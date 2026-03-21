Darias destaca el papel del periodismo en la defensa de la democracia en una jornada celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha participado este viernes en el encuentro ‘Periodismo y Democracia’, celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus, donde ha destacado el papel del periodismo en la defensa de la democracia.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con la Asociación Democracia Canarias XXI, contó también con la intervención del periodista y presentador de RTVE, Xabier Fortes, en un diálogo centrado en los retos actuales de la comunicación y su impacto en la calidad democrática.

Durante su intervención, Darias subrayó la importancia de la comunicación en la democracia, señalando que “no puede haber democracia sin cultura democrática, y que no puede haber cultura democrática sin comunicación y no puede haber comunicación sin una esfera pública en la que podemos debatir de forma razonada sobre nuestros problemas comunes”.

En este sentido, la alcaldesa puso el acento en los cambios en la comunicación que ha experimentado la comunicación en los últimos años y advirtió que “nunca ha existido tanta capacidad de comunicación y, sin embargo, las condiciones para el entendimiento parecen deteriorarse”.

Asimismo, destacó la necesidad de cuidar la comunicación pública y advirtió que “al bloquear la comunicación impiden que podamos llegar a entendernos y colaborar en cualquier proyecto de acción colectiva”.

Noticias relacionadas

El encuentro sirvió además para reconocer el papel de los profesionales de la comunicación y de las entidades democráticas comprometidas con la defensa de los valores democráticos, en un contexto marcado por la sobreinformación, el ruido mediático y la creciente fragmentación del espacio público.