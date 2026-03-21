La Lotería Nacional del Día del Padre deja un importante premio en Las Palmas de Gran Canaria

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional dedicado al Día del Padre, celebrado el 21 de marzo de 2026, ha repartido fortuna por diferentes puntos del país. El primer premio, dotado con 1.300.000 euros al número, recayó en el 34.302, un número que fue consignado en varias localidades españolas, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria, donde un punto de venta situado en la calle Profesor Lozano, 2, vendió décimos del número agraciado.

Según la información difundida por Loterías y Apuestas del Estado, este sorteo extraordinario, identificado como Sorteo 24/26, forma parte de los sorteos especiales que cada año organiza la entidad pública para conmemorar fechas señaladas. El del Día del Padre es uno de los más populares del calendario, ya que reparte importantes premios y atrae a miles de participantes en toda España.

El número 34.302 reparte suerte por toda España

El número 34.302 se convirtió en el gran protagonista del sorteo al llevarse el primer premio de 1,3 millones de euros al número, lo que supone 130.000 euros por cada décimo premiado.

Entre las administraciones y puntos de venta que consignaron este número se encuentra el establecimiento ubicado en Profesor Lozano, 2, en Las Palmas de Gran Canaria, donde algunos jugadores pudieron adquirir décimos premiados. Este punto de venta figura entre los lugares que distribuyeron el número ganador junto a otras localidades de diferentes comunidades autónomas.

Además, entre los lugares en los que se consignó el número premiado aparece también El Pinar, municipio situado en la isla de El Hierro.

Este número también fue consignado en diversas administraciones y puntos de venta repartidos por el territorio nacional. Entre ellos figuran Albacete, Figareo (Asturias), Torreblanca (Castellón), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Iznájar (Córdoba), Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Jumilla (Murcia), Ontinyent (Valencia) y Benavente (Zamora).

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

El segundo premio del sorteo

El segundo premio del sorteo extraordinario fue para el número 73.943, dotado con 250.000 euros al número, lo que equivale a 25.000 euros por décimo. Según los datos del sorteo, este número fue consignado en Mollerussa, en la provincia de Lleida.

Además de los premios principales, el sorteo incluyó varios reintegros, que permiten recuperar el importe del décimo en caso de que coincida la terminación.

En esta ocasión, los reintegros correspondieron a las terminaciones: 2, 6 y 3