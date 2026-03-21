Muere Alejandro Chanrai, empresario hindú vinculado al comercio histórico de Triana
El comerciante ha fallecido este sábado a la edad de 71 años
El empresario Alejandro Chanrai ha fallecido este sábado, 21 de marzo, a la edad de 71 años, según han confirmado fuentes cercanas al comerciante hindú.
Su pérdida supone la despedida de una figura vinculada al comercio tradicional de la zona de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria.
Trayectoria ligada al comercio local
Chanrai pertenecía a una familia histórica del ámbito empresarial en la isla, especialmente conocida por su actividad en la zona comercial de Triana. Su empresa, asociada durante años a este entorno, formó parte del tejido económico de la capital grancanaria.
Entre sus actividades destacó la distribución de marcas reconocidas, como la firma de gafas Ray-Ban, lo que consolidó su presencia en el sector.
En etapas más recientes, la actividad comercial familiar ha estado vinculada a la gestión de establecimientos de la cadena Tiger, manteniendo así su relación con el comercio urbano.
Su capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria.
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