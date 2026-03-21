Las rivales de Las Palmas de Gran Canaria para la candidatura europea: ¿Qué ofrecen sus propuestas?

La carrera de fondo por convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031 está en marcha. Las Palmas de Gran Canaria es una de las cuatro ciudades españolas que aspiran a ostentar el título con su propuesta 'Rebelión de la geografía', que pone el foco en la multiculturalidad que se gesta desde los márgenes. Compite con Granada, Oviedo y Cáceres, tres candidatas con proyectos diversos y un aspecto en común: la visión de la cultura como motor de transformación.

Las cuatro ciudades se enfrentan ahora a un periodo de nueve meses para afinar e implementar sus propuestas. En ese tiempo no solo deberán dar continuidad a los actos culturales y proyectos que ya venían trabajando, sino desarrollar a fondo sus respectivos 'Bid Book' e introducir mejoras para que vuelvan a ser evaluados en diciembre por el jurado internacional.

La riqueza cultural genera competencia

Granada se erige como una sólida contrincante que ya ha cosechado diversos apoyos a nivel nacional, algunos de los cuales han causado cierta polémica. Concretamente, el debate gira en torno a la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, como parte del equipo de defensa de la candidatura granadina. Su puesto equivale al de un secretario de Estado, por lo que algunas ciudades han considerado que estas labores no deberían ser compatibles.

Al margen de las controversias, Las Palmas de Gran Canaria tiene mucho que aportar a esta competición. De hecho, otras ciudades la consideran una gran rival porque su situación geográfica como nexo tricontinental ofrece una diversidad multicultural única. Además, la capital grancanaria ya goza de cierta experiencia, puesto que se presentó a la capitalidad en el año 2016.

En cualquier caso, la capital grancanaria no puede bajar la guardia para diferenciarse entre una fuerte competencia: desde una Cáceres que representa a la España vaciada hasta la singularidad paisajística y lingüística de Oviedo, pasando por el patrimonio histórico de Granada. Cuando el Ministerio de Cultura comunicó a las cuatro finalistas el pasado 13 de marzo, la presidenta del comité de expertos, Tanja Mlaker, ya manifestó la riqueza cultural que aglutinan las distintas regiones: "Gracias por hacer la decisión tan difícil".

El cine y la música de Granada

La propuesta granadina tiene puesto el foco puesto en su patrimonio histórico, el sector audiovisual y la música. Bajo el lema 'Granada, tierra que inspira, conocimiento que transforma', su candidatura pretende conectar el arte con la ciencia, potenciando enclaves de la ciudad como la Fuente de las Batallas, la Capilla Real o la Alhambra. Esta última protagoniza el corto 'Elvira y el tesoro', una pieza clave para su candidatura.

El proyecto cuenta con un amplio apoyo institucional y ciudadano, si bien no se ha concretado qué transformaciones plantea para el tejido cultural granadino. Algunos de los debates que están sobre la mesa incluyen la creación de nuevos espacios, el impulso del flamenco o la creación de industrias culturales ligadas a las tecnologías.

La rehabilitación urbana de Oviedo

La candidatura 'Amabilidá como acto de resistencia' aglutina la exaltación del folclore y la naturaleza ovetense junto a la creación contemporánea. El proyecto propone el diálogo, la resiliencia y el entendimiento como remedios frente al retroceso de los valores democráticos, el auge del autoritarismo y la violencia, usando la cultura como herramienta de cohesión social.

La ciudad prevé generar nuevos espacios culturales en sus distintos barrios a través de la rehabilitación de recintos como la antigua fábrica de armas de La Vega, el Palacio de los Deportes de Oviedo, la Plaza de Toros de Buenavista o el Palacio de los Niños. Su objetivo es contribuir a la regeneración urbana y la dinamización cultural conservando el valor arquitectónico de los inmuebles.

La transculturalidad de Cáceres

La propuesta cacereña plantea la transculturalidad desde un entendimiento dual: la apertura para atravesar fronteras o disciplinas y un homenaje a la trashumancia tradicional, como metáfora de la Europa contemporánea. Con el lema 'La cultura es el camino', su candidatura se presenta como un equilibrio entre tradición e innovación, donde la cultura se entiende como un "tránsito compartido" a través del diálogo, la sostenibilidad y los valores democráticos.

Entre las apuestas más destacables de Cáceres se encuentra la creación de la Oficina de Activación Cultural y Participación Ciudadana, cuyo objetivo es implicar a la ciudadanía y los agentes culturales en la elaboración del programa de la candidatura. La ciudad también ha aprobado la Estrategia Cultural de Cáceres para el periodo 2026-2036, que abarca una oferta cultural diversa, inclusiva e internacional que salvaguarde el patrimonio.

Pasos siguientes

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, su candidatura pretende aunar la memoria, las tradiciones y la innovación de un territorio multicultural, abarcando diversas disciplinas artísticas. La ciudad ya ha realizado distintos procesos participativos, si bien pretende seguir ampliando el abanico para incorporar más voces al relato colectivo.

A finales de este año se desvelará si el trabajo de los meses venideros llegará a buen puerto. De ser así, la capital grancanaria se convertiría en la quinta ciudad española en hacerse con el título de Capital Europea de la Cultura, obteniendo una financiación de unos 50 millones de euros.