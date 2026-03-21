Tejiendo vida en los barrios: el proyecto que busca 'enhebrar' la sociedad en la periferia de Las Palmas de Gran Canaria

Los barrios de la periferia se niegan a permanecer olvidados. Por ello, varias asociaciones del distrito de Tamaraceite - San Lorenzo - Tenoya han sumado fuerzas en el proyecto 'Enhebrando Barrios' para hacer un diagnóstico de la vida social. Al menos unas 20 personas se juntaron en la primera reunión del proyecto para poner en común los problemas a los que se enfrentan y cómo pueden colaborar entre sí.

Las entidades son muy diferentes; algunas son culturales, otras religiosas y otras de carácter más espiritual. A pesar de las diferencias comparten objetivos como son el «desarrollo y apoyo de la comunidad y de las personas más vulnerables». También comparten dificultades como la falta de comunicación, que impide llegar al público y las tareas administrativas. «Hay cierta dificultad en llegar a la población más joven y más mayor», detalla Paula Bezares, coordinadora del proyecto.

Primer encuentro del proyecto Enhebrando Barrios. / Cedida

Pero también en otras cuestiones como conseguir una mayor participación en los eventos que organizan por la falta de frecuencia del transporte público en algunos barrios del distrito. Otras han decrecido en número de voluntarios o miembros, lo que ha debilitado su capacidad para sacar adelante eventos. Por ello, consideran que la colaboración es esencial. «El objetivo era encontrarnos y ver qué podemos hacer conjuntamente para mejorar esas realidades, apoyándonos mutuamente, porque a veces se trata de saber que existimos y validarnos para poder apoyarnos», defiende Bezares.

Cuestionarios

Desde el proyecto han repartido cuestionarios a vecinos, asociaciones, colectivos y centros educativos para elaborar una radiografía del entramado social de la capital. Por el momento, han recogido un millar de respuestas y están elaborando las conclusiones. Con los resultados pondrán sobre la mesa nuevas medidas para que tanto las acciones de las asociaciones lleguen a los vecinos, como que los propios vecinos se sientan escuchados.

Asimismo, han creado un directorio con las entidades y espacios culturales que será enviado a los usuarios que han querido inscribirse para informarse sobre las actividades y servicios con los que cuenta cada entidad. «La idea es que quien tenga una necesidad pueda encontrar un lugar donde suplirla de alguna forma o si yo quiero ser voluntaria porque me he jubilado, saber a dónde puedo ir», explica la coordinadora. De esta forma, la ficha no solo contendrá el nombre de la entidad y su dirección, sino que también incluirá el horario, sus actividades, sus necesidades, las peticiones de voluntariado y de eventos, así como sus redes sociales, su página web y el teléfono.

Próximas actuaciones

En la segunda reunión buscan poner en marcha actividades para poner a disposición de los vecinos, que según asegura Bezares, piden conocer a las asociaciones y participar en ellas con eventos accesibles para todos. «El próximo día llevaremos todos una propuesta y elegiremos una o quizás dos», adelanta.

Las raíces de este proyecto se encuentran en los retrasos en la apertura del Centro Cultural Jesús Arencibia. El centro fue inaugurado antes de las elecciones municipales de 2023, para ser clausurado poco después con el objetivo de finalizar parte de las obras. Los trabajos sufrieron constantes retrasos que provocaron la desesperación de los colectivos culturales y vecinales de la zona. Fue entonces, a raíz de ese malestar, cuando los colectivos se dieron cuenta de que había una sed de cultura no cubierta hasta el momento. Tanto los vecinos como las asociaciones culturales de la zona reclamaban la dinamización del barrio. Unos por el interés de tener ocio cerca de casa y los otros para poder ejercer y cumplir sus proyectos culturales en su zona. En definitiva, ambos rechazaban que el distrito se convirtiera en barrios dormitorio, en el que los residentes solo llegan después del trabajo y no hacen vida dentro de él. En cambio, con este proyecto esperan incentivar nuevas conexiones y formas de vivir los barrios.