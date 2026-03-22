Medicina Estética en Kala by HPS: Cuando lo que no ves también importa

En un momento en el que la medicina estética parece girar en torno a resultados inmediatos y cambios visibles, la doctora Laura Castañeyra, especialista en Medicina Estética, propone una mirada diferente: médica, personalizada y profundamente respetuosa con la identidad de cada paciente. Desde Kala by HPS, defiende una medicina estética donde el diagnóstico, el entorno y el criterio profesional tienen tanto peso como el resultado final.

En medicina estética solemos hablar mucho de resultados visibles. Sin embargo, insistes en poner el foco en lo que no se ve. ¿Por qué es tan importante esa parte?

Porque, en realidad, es lo que sostiene todo lo demás. El paciente, de forma natural, se fija en el resultado, en cómo se verá la piel, en si el rostro estará más firme o más definido. Pero ese resultado no depende únicamente del tratamiento que se realiza, sino de todo lo que hay detrás.

El diagnóstico previo, el criterio médico, la experiencia y formación médica del profesional, el entorno en el que se lleva a cabo el procedimiento, en nuestro caso contamos con el respaldo de Hospital Perpetuo Socorro, todo ello son factores determinantes. No son visibles, pero marcan la diferencia entre un resultado correcto y uno realmente natural, armónico y seguro. En Kala trabajamos precisamente desde esa idea: cuidar tanto lo que se ve como lo que no se ve, porque ambos forman parte del resultado final.

En esa primera toma de contacto con el paciente, muchas veces llegan con una idea muy concreta de lo que quieren mejorar. ¿Cómo se gestiona ese punto de partida?

Es algo muy habitual, y además es positivo porque nos permite entender qué le preocupa al paciente. A veces esa preocupación se centra en una arruga concreta, en una pérdida de firmeza; otras veces incluso vienen con referencias visuales.

Nuestro primer paso siempre es escuchar. Pero inmediatamente después ampliamos la mirada, porque en medicina estética no podemos trabajar el rostro por partes aisladas. El diagnóstico tiene que ser global, teniendo en cuenta la estructura facial, el proceso de envejecimiento y la expresión propia de cada persona.

En muchas ocasiones, lo que el paciente cree que necesita no es exactamente lo que le va a proporcionar el mejor resultado. Ahí es donde entra el criterio médico: interpretar, orientar y proponer un enfoque que respete la armonía del rostro.

¿Diría entonces que uno de los errores más frecuentes en medicina estética es precisamente ese enfoque generalista?

Sin duda. El error más común no es tanto elegir un tratamiento inadecuado, sino pensar que existe una solución válida para todos. Cada rostro envejece de forma distinta, cada piel tiene unas necesidades específicas y cada persona tiene una identidad que debemos preservar. Cuando se aplican tratamientos estándar sin un diagnóstico individualizado, es cuando aparecen resultados artificiales o poco coherentes.

Por eso en Kala by HPS hablamos de Medicina Estética de Autor: un enfoque en el que cada tratamiento se diseña a medida, con precisión y con un profundo respeto por la singularidad de cada paciente.

Usted suele mencionar una pregunta clave antes de iniciar cualquier tratamiento. ¿Qué papel juega dentro del proceso?

Es una pregunta muy sencilla: ¿Qué es exactamente lo que te gustaría mejorar?

A partir de ahí obtengo una información muy valiosa, no solo sobre la preocupación estética, sino también sobre cómo se percibe el paciente. Esa respuesta me permite construir un diagnóstico más completo.

Sin embargo, es importante entender que en medicina estética no trabajamos únicamente sobre ese punto concreto. Buscamos mejorar el equilibrio global del rostro, y eso muchas veces implica combinar tratamientos o actuar sobre zonas que el paciente no había considerado inicialmente. Es un proceso en el que escuchar es fundamental, pero también lo es dejarse guiar por el criterio médico.

Uno de los tratamientos que más interés está generando actualmente es el Endolift facial. ¿Qué lo hace diferente?

El envejecimiento del tercio inferior del rostro es una de las principales preocupaciones con el paso del tiempo: la pérdida de definición de la mandíbula, la aparición de la papada o la flacidez en el cuello.

El Endolift nos permite abordar precisamente esas zonas mediante un láser mínimamente invasivo que actúa desde el interior del tejido. Esto estimula la producción de colágeno, genera un efecto tensor y ayuda a redefinir el contorno cervico-facial.

Lo interesante de este tratamiento es que ofrece resultados progresivos, naturales, con una mejora real de la calidad de la piel. No se trata de un cambio brusco, sino de una evolución que respeta los tiempos biológicos del paciente.

Más allá de la técnica, insiste en la importancia del entorno en el que se realiza el tratamiento.

Así es, y es un aspecto que muchas veces se pasa por alto. La tecnología es importante, pero no es suficiente por sí sola. En Kala realizamos estos procedimientos dentro de un entorno hospitalario, con el respaldo de HPS y con un equipo médico especializado. Esto nos permite trabajar con todas las garantías, tanto a nivel técnico como en términos de seguridad.

Para el paciente, esto se traduce en confianza y tranquilidad, que son elementos fundamentales cuando hablamos de tratamientos médicos.

En tratamientos corporales ocurre algo similar: existe una gran variedad de tecnologías. ¿Cómo se decide cuál utilizar?

La clave vuelve a estar en el diagnóstico. No existe una única tecnología que sea la mejor en todos los casos. Todo depende del objetivo: tratar grasa localizada, mejorar la flacidez o trabajar la calidad de la piel.En Kala contamos con un abanico amplio de tecnologías, como presoterapia, LPG, Indiba, Coolsculpting, electroestimulación o Endolift, que en muchas ocasiones combinamos con mesoterapia.

Esta combinación nos permite diseñar protocolos completamente personalizados, adaptados a las necesidades reales de cada paciente. Ese es el verdadero valor de la medicina estética bien

¿Cuál es la esencia de Kala by HPS en Medicina Estética?

La definiría como una medicina estética personalizada, precisa y respetuosa. No buscamos transformar rostros, sino mejorar cómo se ve cada persona sin perder aquello que la hace única. Y, sobre todo, insistiría en una idea: el paciente no debería fijarse únicamente en el resultado visible, sino también en todo lo que hay detrás. Porque, al final, en medicina estética… lo que no se ve también forma parte del resultado.