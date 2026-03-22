Las Palmas de Gran Canaria busca soluciones para tratar las algas y evitar la pérdida de arena

El Foro de participación de la Microárea Ecoturística de Las Canteras ha mostrado su apoyo a la propuesta municipal de la Concejalía de Ciudad de Mar, que dirige el concejal, Pedro Quevedo, de implementar en el principal arenal de la ciudad un proyecto piloto de gestión sostenible de las algas cuando se acumulan en la arena por efectos del oleaje y las mareas. Se trata de incorporar un sistema de limpieza y recogida que proteja el ecosistema marino y que a la vez sea compatible con el uso público de la playa.

Los miembros de este órgano consultivo, que ha celebrado esta semana su primer encuentro de 2026, han acordado avanzar en una solución técnica que permita dejar de tratar las algas como un residuo para convertirlas en un recurso, evitando al mismo tiempo la pérdida masiva de arena.

Reunión de la microárea de Las Canteras. / Quique Curbelo

La reunión de la Microárea, órgano de participación, convocó en el local municipal La Plaza, junto al Auditorio Alfredo Kraus, a más de una veintena de representantes de instituciones públicas, empresas y colectivos ciudadanos. El Foro de la Microárea se celebró con la coordinación de la Asociación Latitud Azul, con la financiación de la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria.

Fenómeno beneficioso para la salud del mar

Durante la reunión se expuso la necesidad de equilibrar la naturaleza de la playa como ecosistema vivo. En este sentido, se puntualizó que, aunque la llegada de grandes cantidades de algas es un fenómeno natural y beneficioso para la salud del mar, su acumulación masiva requiere una gestión por motivos de salud pública y confort. Actualmente, la ciudad retira anualmente más de 2.000 toneladas de este material con un coste de 120.000 euros y con una importante pérdida de arena.

El Foro concluyó con la necesidad de seguir impulsando la investigación y la sensibilización ciudadana, recordando que "las algas no son basura, sino un componente esencial que protege la costa de la erosión y alimenta la vida marina".

La iniciativa piloto se implementará por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del proyecto europeo Interreg Mac NATUREXT y en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). El primer paso será licitar este 2026 un estudio de viabilidad integral que busque soluciones para separar la arena de las algas y devolverla limpia a la playa.