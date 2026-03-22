Las Palmas de Gran Canaria finaliza la alerta por vientos y fenómenos costeros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por medio del Servicio de Seguridad y Emergencia, ha finalizado la alerta por vientos y fenómenos costeros, desde las 12:00 horas de este domingo, 22 de marzo, en aplicación del Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) y siguiendo instrucciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. La alerta por viento y fenómenos costeros por la borrasca Therese se declaró el pasado martes 17 de marzo y pasa en estos momentos a situación de prealerta.

Las alertas por lluvia, inundaciones y desprendimientos siguen activas.

Recomendaciones

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea una serie de recomendaciones para prevenir los daños por lluvias, como revisar los tejados, azoteas y bidones de agua, así como desagües y bajantes.

Aunque el cielo esté despejado, no estacione su vehículo en el cauce de los barrancos. Preste atención a las previsiones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades al respecto.

Se recomienda tener preparadas linternas o velas, cocina tipo camping-gas en previsión de falta de fluido eléctrico, agua potable, medicinas, radio a pilas, etc. Cerrar y asegurar las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua.

Pequeñas protecciones pueden ayudar a resguardarse en caso de inundación.

Evite salir de excursión o de acampada hasta que no se restablezca la normalidad.

Evite los desplazamientos. En caso de necesidad, conduzca con precaución y no atraviese zonas que pueden inundarse. Además, sintonice las emisoras de radio locales y siga las instrucciones que se indiquen.

Si observa que la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, cierre las ventanas y puertas de la vivienda, ya que las corrientes de aire atraen los rayos.

Desenchufe los aparatos eléctricos para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas. En caso de inundación, desconecte el interruptor general de electricidad de la vivienda.

Si la tormenta le sorprende cuando va conduciendo, disminuya la velocidad y extreme las precauciones ya que la calzada puede verse afectada por desprendimientos. No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.

Si está en el campo, recuerde que no debe refugiarse debajo de árboles solitarios, ni subir a zonas elevadas y aléjese de alambradas, torres o cualquier estructura metálica.

En caso de emergencia, no dude en llamar al 1-1-2.

Ante la situación de inundaciones, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea una serie de recomendaciones, se recomienda prestar atención a las previsiones meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades, así como revisar el estado de tejados, azoteas, bidones de agua, desagües y bajantes. Incluso si el cielo está despejado, es importante no estacionar vehículos en cauces de barrancos. También conviene disponer de elementos básicos ante posibles cortes de suministro, como linternas o velas, cocina tipo camping-gas, agua potable, medicación y radio a pilas. Además, se aconseja cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar la entrada de agua, evitar salidas de excursión o acampada hasta que se recupere la normalidad y limitar los desplazamientos, conduciendo con especial precaución y sin atravesar zonas susceptibles de inundación en caso de ser necesario.

En cuanto a la forma de actuar, es fundamental sintonizar emisoras de radio locales y seguir en todo momento las instrucciones oficiales. Si la tormenta viene acompañada de actividad eléctrica, deben cerrarse puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan atraer rayos, así como desenchufar los aparatos eléctricos y, en caso de inundación, cortar el suministro eléctrico desde el interruptor general. Si la situación sorprende durante la conducción, se debe reducir la velocidad y extremar las precauciones, evitando detenerse o circular por zonas inundadas. En el campo, no se debe buscar refugio bajo árboles aislados ni en zonas elevadas, y es recomendable alejarse de estructuras metálicas. Asimismo, se aconseja evitar el uso del teléfono salvo en caso necesario, reservándolo para emergencias, en cuyo caso debe contactarse con el 1-1-2.

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También ante la situación de desprendimiento, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea una serie de recomendaciones, actuar de forma preventiva en zonas con viviendas, carreteras, senderos u otras infraestructuras expuestas, así como limpiar los drenajes en áreas con taludes para evitar la acumulación de agua y prestar especial atención a la aparición de nuevas grietas en construcciones, valorando incluso su evacuación preventiva si estas se detectan. Asimismo, se advierte que la lluvia puede provocar la caída de rocas sin previo aviso, por lo que es fundamental mantener una distancia prudencial respecto a laderas empinadas y evitar transitar cerca de taludes inestables, especialmente aquellos con pendientes superiores a 60º, así como circular por carreteras situadas bajo estos o por senderos en laderas escarpadas y barrancos encajados. Del mismo modo, se recomienda no detenerse, refugiarse ni permanecer en carreteras bajo acantilados o taludes, estar atentos a zonas con antecedentes recientes de desprendimientos y vigilar la caída de pequeños bloques, ya que pueden ser un indicio de episodios de mayor magnitud. Por último, se insiste en no acercarse a las áreas donde se hayan producido desprendimientos y respetar en todo momento la señalización de alerta y las posibles restricciones de paso establecidas.